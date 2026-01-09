Seve podijelila fotke s odmora i otkrila kako skija u Austriji: Tetka iz Njemačke i ja u prolazu

Pjevačica Severina (53) na društvenim mrežama je pokazala kako uživa u zimskim radostima u Austriji. No, sudeći prema tome što je napisala u objavi, čini se da je samo u posjeti.

Foto: Instagram

- Moja djeca na skijanju, a tetka iz Njemačke i ja u prolazu - napisala je Splićanka uz fotografije nastale u Kitzbühelu. S njima je i njena dugogodišnja prijateljica Andrea Čermak.

Foto: Instagram

Iako je, kako je najavila, samo u prolazu, Sevka je pomno odabrala kombinaciju za planinu.

Foto: Instagram

Odjenula je bijeli kombinezon i iskombinirala ga s čizmama zemljanih tonova. Na glavi je nosila bijelu šubaru.

Foto: Instagram

Splićanka je ušla u 2026. godinu radno, a nastupala je u jednom hotelu u Vodicama. Na društvenim mrežama tada se obratila pratiteljima i otkrila im svoje želje za Novu.

Foto: Instagram

- Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo... - napisala je.