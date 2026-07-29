Severina i vrhunska piva: Sve to na 39. Danima piva u Karlovcu

Od 28. kolovoza do 1. rujna, Karlovac postaje centar pivskog svijeta zahvaljujući najdugovječnijoj pivskoj manifestaciji u Hrvatskoj - Danima piva koji se ove godine održavaju po 39. put. Pet dana koncerata, bogate pivske i gastronomske ponude, zabavnih sadržaja te jedinstvene atmosfere koja već gotovo četiri desetljeća privlači desetke tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske i inozemstva ponovno će potvrditi zašto kraj ljeta uvijek vodi u Karlovac.

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Ovogodišnje izdanje održava se u samom srcu grada, u povijesnoj Zvijezdi, gdje će posjetitelje dočekati dvije festivalske pozornice. Prvi dan festivala donosi svečano otvorenje, nakon kojeg će publika uživati u koncertu Severine. Gastro pozornicu u večeri otvorenja preuzet će još jedna glazbena zvijezda – Minea, čime počinje pet dana ispunjenih vrhunskom glazbom, pivom, gastronomijom i raznovrsnim festivalskim sadržajima. Na glavnoj pozornici publiku očekuju brojni koncerti poznatih glazbenih zvijezda među kojima i đnastupi Petra Graše, Hiljsona, Baksa, Grupe Jonathan, Indire, Klape Šufit. Dani piva Karlovac predstavljaju jedinstveni spoj pivske tradicije i kulture, gastronomije i turizma te su poziv svima da provedu vrijeme u gradu susreta. Karlovac tijekom festivala živi posebnim ritmom, a svaki kutak grada nudi novi razlog za ostanak. Upravo su zato Dani piva već godinama razlog zbog kojeg se okupljaju sve generacije i stvaraju uspomene kojima se deseci tisuća posjetitelja iznova vraćaju. Posebna pažnja i ove će godine biti posvećena gastro ponudi koja jednako oduševljava kao i zabavni i glazbeni program. Duž karlovačke promenade i u Gastro kutku posjetitelje očekuju vrhunski specijaliteti i okusi koji slave tradiciju i suvremenu gastronomiju – od modernih street food interpretacija do tradicionalnih specijaliteta, sve na jednom mjestu.

Foto: PROMO

Ljubitelji piva ponovno će moći uživati u Svijetu piva, posebnoj festivalskoj zoni posvećenoj pivskoj kulturi. Ondje će ih dočekati bogat izbor domaćih i stranih pivskih brendova, prilika za upoznavanje različitih stilova piva, novih okusa, brendova koji su na hrvatskom tržištu dostupni ekskluzivno samo u Svijetu piva i zanimljivih pivskih priča. Dani piva mjesto su na kojem se pivo ne doživljava samo kao piće, nego i kao dio identiteta grada čija pivarska tradicija traje više od 170 godina. Jedna od posebnosti manifestacije i ove godine bit će pristupačnost svim posjetiteljima. Bit će organiziran besplatan prijevoz te poseban festivalski vlak na relaciji Zagreb – Karlovac -Zagreb kako bi posjetitelji mogli bezbrižno uživati u programu i sigurno se vratiti kući. Pola litre točenog Karlovačkog piva tijekom cijelog festivala moći će se kupiti po cijeni od 2,50 eura.

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Dani piva ujedno su i savršena prilika za istraživanje Karlovca. Između koncerata i festivalskih događanja vrijedi posjetiti Stari grad Dubovac, Nikola Tesla Experience Center, jedinstveni slatkovodni akvarij Aquatiku, Muzej Domovinskog rata na Turnju, osvježiti se na Foginovom kupalištu ili jednostavno prošetati povijesnom Radićevom ulicom i otkriti zašto Karlovac s razlogom nazivaju gradom susreta. Upravo spoj bogate povijesti, prirodnih ljepota, pivske kulture i vrhunske festivalske atmosfere čini Dane piva Karlovac jedinstvenim turističkim doživljajem kontinentalne Hrvatske.

Foto: PROMO

Već gotovo četiri desetljeća Dani piva okupljaju prijatelje, obitelji i ekipe koje se iz godine u godinu vraćaju u Karlovac stvarati nove uspomene. Posljednji vikend kolovoza zato rezervirajte za grad u kojem se najbolje nazdravlja završetku ljeta. Organizator Dana piva Karlovac je grad Karlovac, a glavni sponzor festivala Karlovačko pivo.