Na Instagramu je Severina usporedila promjenu svoje obuće tijekom koncerta sa zamjenom guma na bolidu tijekom utrke Formule 1
KAO BOLID
Severina ima vlastiti pit stop: Ekipa joj u rekordnom vremenu na koncertu 'mijenja gume'
Čitanje članka: 3 min
Naša pjevačica Severina našalila se na vlastiti račun. Naime, na Instagram Story stavila je snimku sa posljednjeg koncerta na kojoj se vidi kako između pjesama juri na stepenice, sjeda, a njena ekipa pomaže joj skinuti duboke crne čizme te je preobuva u druge štikle, nakon čega se Seve spremno vraća na pozornicu.
Severinu je ta zamjena obuće podsjetila na utrku Formule 1 kada vozači bolidom dođu u boks, tj. pit stop kako bi u što kraćem vremenu promijenili istrošene gume.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku