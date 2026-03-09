Obavijesti

Show

Komentari 2
KAO BOLID

Severina ima vlastiti pit stop: Ekipa joj u rekordnom vremenu na koncertu 'mijenja gume'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Severina ima vlastiti pit stop: Ekipa joj u rekordnom vremenu na koncertu 'mijenja gume'
13
Foto: Matea Smolčić Senčar, Igor Cecelja

Na Instagramu je Severina usporedila promjenu svoje obuće tijekom koncerta sa zamjenom guma na bolidu tijekom utrke Formule 1

Admiral

Naša pjevačica Severina našalila se na vlastiti račun. Naime, na Instagram Story stavila je snimku sa posljednjeg koncerta na kojoj se vidi kako između pjesama juri na stepenice, sjeda, a njena ekipa pomaže joj skinuti duboke crne čizme te je preobuva u druge štikle, nakon čega se Seve spremno vraća na pozornicu.

Foto: Instagram/Severina

Severinu je ta zamjena obuće podsjetila na utrku Formule 1 kada vozači bolidom dođu u boks, tj. pit stop kako bi u što kraćem vremenu promijenili istrošene gume. 

33
Foto: Matea Smolčić Senčar, Igor Cecelja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što će u ponedjeljak biti u vašim najdražim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 9, ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Katarina sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta!
NAPETA NOVA EPIZODA

Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Katarina sve shvaća - Nikola je otac Zorinog djeteta!

U novoj epizodi 'Divljih pčela' od 20.15 na RTL-u će Katarina načuti što Nikola i Zora razgovaraju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026