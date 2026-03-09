Severina ima vlastiti pit stop: Ekipa joj u rekordnom vremenu na koncertu 'mijenja gume'

Naša pjevačica Severina našalila se na vlastiti račun. Naime, na Instagram Story stavila je snimku sa posljednjeg koncerta na kojoj se vidi kako između pjesama juri na stepenice, sjeda, a njena ekipa pomaže joj skinuti duboke crne čizme te je preobuva u druge štikle, nakon čega se Seve spremno vraća na pozornicu.

Foto: Instagram/Severina

Severinu je ta zamjena obuće podsjetila na utrku Formule 1 kada vozači bolidom dođu u boks, tj. pit stop kako bi u što kraćem vremenu promijenili istrošene gume.