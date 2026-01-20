Obavijesti

VELIKI INTERES

Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'

Severina, Meri Goldašić, Jakov Jozinović i mnoga druga poznata lica bila su u utorak navečer na zagrebačkoj premijeri filma 'Svadba' redatelja Igor Šeregija. Da interes nije slučajan, znalo se i prije same večeri. Film je s 41.263 prodane ulaznice ostvario najveću pretprodaju svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima. Time je nadmašio čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima, primjerice za 'Star Wars', koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica
