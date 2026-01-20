Severina, Jakov Jozinović, Meri Goldašić... Pogledajte tko je sve stigao na premijeru 'Svadbe'

Severina, Meri Goldašić, Jakov Jozinović i mnoga druga poznata lica bila su u utorak navečer na zagrebačkoj premijeri filma 'Svadba' redatelja Igor Šeregija. Da interes nije slučajan, znalo se i prije same večeri. Film je s 41.263 prodane ulaznice ostvario najveću pretprodaju svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima. Time je nadmašio čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima, primjerice za 'Star Wars', koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica
'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film 'u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma', kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.
Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.
