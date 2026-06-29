Severina je na 30. Terezijani u Bjelovaru fanove oduševila energičnim nastupom, ali i iznenadila odabirom modne kombinacije
Severina na preko 30 stupnjeva obukla crnu kožnu opravicu
Severina je prošli vikend nastupala na jubilarnoj 30. Terezijani u Bjelovaru, a posjetitelje je najviše iznenadio odabir Severininog outfita s obzirom na velike vrućine i toplinski val koji je zahvatio sve dijelove naše zemlje. Naime, pjevačica je odlučila obući crne kožne komade od glave do pete. Na sebi je imala korzet s prozirnim dijelovima, metalnim detaljima, lancima i crnim kožnim resicama.
Cijeli look zaokružila je uskim crnim kožnim hlačama koje su uz rub nogavica imale dodatno naglašene metalne detalje i proreze. Spoj kože, lanaca i resica predstavlja jedan od dominantnijih scenskih stilova zadnjih nekoliko sezona, a Severina je svoj outfit još dodatno podigla kosom koju je zavezala u visoki zalizani rep, jače naglašenom šminkom gdje je naglasak bio na tamnom sjenilu te velikim srebrnim naušnicama s kristalima.
Mnogobrojni kolege, ali i fanovi nisu skrivali svoje oduševljenje Severininim outfitom u komentarima ispod objave, ali neki su se ipak zapitali kako pjevačici nije bilo vruće.
- Je li bilo vruće u tom kostimu draga - napisala je u komentaru jedna od pratiteljica.
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