Severina na preko 30 stupnjeva obukla crnu kožnu opravicu

Severina je prošli vikend nastupala na jubilarnoj 30. Terezijani u Bjelovaru, a posjetitelje je najviše iznenadio odabir Severininog outfita s obzirom na velike vrućine i toplinski val koji je zahvatio sve dijelove naše zemlje. Naime, pjevačica je odlučila obući crne kožne komade od glave do pete. Na sebi je imala korzet s prozirnim dijelovima, metalnim detaljima, lancima i crnim kožnim resicama.

Cijeli look zaokružila je uskim crnim kožnim hlačama koje su uz rub nogavica imale dodatno naglašene metalne detalje i proreze. Spoj kože, lanaca i resica predstavlja jedan od dominantnijih scenskih stilova zadnjih nekoliko sezona, a Severina je svoj outfit još dodatno podigla kosom koju je zavezala u visoki zalizani rep, jače naglašenom šminkom gdje je naglasak bio na tamnom sjenilu te velikim srebrnim naušnicama s kristalima.

Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Mnogobrojni kolege, ali i fanovi nisu skrivali svoje oduševljenje Severininim outfitom u komentarima ispod objave, ali neki su se ipak zapitali kako pjevačici nije bilo vruće.

- Je li bilo vruće u tom kostimu draga - napisala je u komentaru jedna od pratiteljica.