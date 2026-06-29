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NIJE JOJ VRUĆE?

Severina na preko 30 stupnjeva obukla crnu kožnu opravicu

Piše Maša Mai Čigir,
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Severina na preko 30 stupnjeva obukla crnu kožnu opravicu
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Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Severina je na 30. Terezijani u Bjelovaru fanove oduševila energičnim nastupom, ali i iznenadila odabirom modne kombinacije

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Severina je prošli vikend nastupala na jubilarnoj 30. Terezijani u Bjelovaru, a posjetitelje je najviše iznenadio odabir Severininog outfita s obzirom na velike vrućine i toplinski val koji je zahvatio sve dijelove naše zemlje. Naime, pjevačica je odlučila obući crne kožne komade od glave do pete. Na sebi je imala korzet s prozirnim dijelovima, metalnim detaljima, lancima i crnim kožnim resicama.

Cijeli look zaokružila je uskim crnim kožnim hlačama koje su uz rub nogavica imale dodatno naglašene metalne detalje i proreze. Spoj kože, lanaca i resica predstavlja jedan od dominantnijih scenskih stilova zadnjih nekoliko sezona, a Severina je svoj outfit još dodatno podigla kosom koju je zavezala u visoki zalizani rep, jače naglašenom šminkom gdje je naglasak bio na tamnom sjenilu te velikim srebrnim naušnicama s kristalima. 

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Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani
Bjelovar: Koncert Severine na Terezijani | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Mnogobrojni kolege, ali i fanovi nisu skrivali svoje oduševljenje Severininim outfitom u komentarima ispod objave, ali neki su se ipak zapitali kako pjevačici nije bilo vruće.

- Je li bilo vruće u tom kostimu draga - napisala je u komentaru jedna od pratiteljica. 

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