Severina: 'Trebala sam pjevati na jednom 18. rođendanu. Ne želim da se ovo ikome ponovi'

Severina se oglasila na Instagramu nakon što ju je srpska policija privela na razgovor prilikom prelaska granice zbog, kako pišu srpski mediji, 'spornih izjava' koje je davala u javnosti.

- Poziv našim graničnim policajcima i policajkama. To što mi se dogodilo, ne želim da se ikad ikome ponovi. Zbog slobode mišljenja i govora, zbog nas, naše djece, zbog toliko ljubavi koja putuje dnevno preko naših granica... Tu smo, jedni i drugi i jedni za druge. Ajmo curice, ajmo dječaci, studenti i đaci, policajci... Posebno granični - započela je.

Zagreb: Severina na promociji knjige Dimitrija Popovića | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nemojmo, molim vas, sada vraćati istom mjerom. Pustite moje kolege iz Srbije da i dalje nesmetano dolaze i rade u Hrvatskoj. Suradnja u kulturi ne smije stati, ekonomija je ionako nezaustavljiva. Jedino tko od ovoga može profitirati su isključivo političari i njihova kamarila.

Hvala svima na podršci, hvala na brojnim porukama, koje ne stižem ni pročitati, a kamo li objaviti. Najviše ih je iz Srbije: Beograda, Novoga Sada, Šapca, Rume, Pazara, Čačka, Niša, Loznice… Isprika onima koje sam izostavila, ispunili ste moje srce. Svi pišete isto: 'Srbija nije Vučić, Srbija smo mi - dodala je.

Severina je za 24sata ranije potvrdila da ju je policija zaustavila prilikom ulaska u Srbiju u nedjelju te nakon nekoliko sati odveli u zgradu policije na razgovor.

- Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-tim godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto... Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu. Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore - rekla je, između ostalog Severina, koja je poručila i kako 'neće u Srbiju dok je diktator na vlasti'.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell