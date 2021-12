Severina (49) je u razgovoru za portal Klix.ba prekinula nagađanja o navodnoj vezi sa producentom Filipom Miletićem (40) i da je njihov odnos ostao samo na prijateljstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Filip i ja nismo u vezi, ne hodamo. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to potaknuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - izjavila je Severina i opovrgnula vezu.

Severina se trenutačno nalazi u Sarajevu na snimanju novogodišnjeg programa pod nazivom 'Pozdravi staru i dočekaj novu 2022.'.

Otkrila je i zašto joj je Sarajevo toliko drago te da je kao mlada htjela studirati u tom gradu.

- Jedina mi je želja bila da ustvari studiram u Sarajevu. Ali kako je tada bio rat, a ja sam počela pjevati čim sam završila srednju školu, ta mi se želja nikad nije ostvarila - prisjetila se.

U Sarajevu ima i svoju omiljenu čevabdžinicu Peticu u koju svaki put dođe te je u njoj 2008. imala promociju svog albuma Zdravo Marijo.

- Postoji i jedna anegdota. Jednom prilikom smo bili u Petici s Lošom ekipom i ja sam bila na telefonu. U tom me trenutku osoblje pitalo: 'Koliko ćete ćevapa?' Ja tad nisam znala da postoji pet i deset pa sam rekla: 'Molim vas šest.' Kad sam prošli put došla, odmah me dočekalo 10 ćevapa i bila sam jako sretna jer poznajem i vlasnicu, koja je rođena na datum mog sina. - ispričala je anegdotu.