Pjevačica Severina Vučković (49) koncertom je zatvorila 56. Vinkovačke jeseni, a snimka koja je nastala tijekom nastupa postala je hit na društvenim mrežama. Naime, Severinin tjelohranitelj prišao joj je s kišobranom zbog pljuska no, ona ga je odbila.

Nakon koncerta pjevačica je na Instagramu otkrila detalj koji je šokirao njezine obožavatelje.

- Rekli su mi moji iz osiguranja da nisam smjela dirati mikrofon, da me mogla struja ud'rit... Znala sam to, ali znala sam i da neće struja meni ništa. Otac mi je 30 godina radio u Elektrodalmaciji, valjda se to računa kod Boga - započela je Severina.

- Osim toga, kit, što me nije ubilo, snagu mi je ulilo. Probali su mene ubiti i jači 'volti' pa vidi kako sjajim - dodala je i zaključila:

- P.S. Zezam se. Ne pokušavajte ovo kod kuće... Ni na bini. Ni nigdje. Opasno je.

Oduševljeni pratitelji ostavili su joj mnoštvo komplimenata ispod objave.

- Najbolja si! Bio je užitak slušati te uživo u tim trenutcima, znajući da ovu pjevaš s posebnim žarom sada; Najbolja; Respekt; Seve mi te volimo - samo su neki od komentara.