Severina se oglasila povodom nedavne presude u njenu korist

Severina je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema ravnateljici škole, Ljiljani Klinger, te bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece, Gordani Buljan Flander. Nakon što je oslobođena optužbi, popularna hrvatska pjevačica se oglasila na Instagramu te je poslala snažnu poruku.

- Pravda uvijek pobijedi na kraju, mada bi bilo puno bolje da je pobijedila na početku... U nastavku retrospektiva sustava koji je tada postojao i koji još uvijek postoji i ništa se promijenilo nije... - napisala je pjevačica u opisu objave te izazvala lavinu pozitivnih komentara pratitelja.

- Bravo što si bila hrabra i ustrajna i izdržala do kraja čak i kada ti je bilo najteže. Grlim te! - napisala je jedna pratiteljica.

- Ozbiljna upornost i predanost! Za duboko poštovanje - napisao je drugi pratitelj.

Podsjetimo, Općinski kazneni sud u Zagrebu je u petak donio prvostupanjsku presudu zaključivši kako se Severina nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece Gordani Buljan Flander.

Kako je neslužbeno doznao Jutarnji list, sud je utvrdio da djela iz optužnice ne predstavljaju kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, već eventualno ono koje se progoni privatnom tužbom. Odluka je uslijedila nakon što je Severina na sudu iznijela obranu, odbacivši krivnju te odbivši odgovarati na pitanja tužiteljstva, a tužiteljstvo je tražilo uvjetnu kaznu u trajanju od deset mjeseci zatvora. Državno odvjetništvo pokrenulo je postupak jer je pjevačica poslala 150 poruka ravnateljicama, a one su na sudu svjedočile kako su ih poruke uznemirile.