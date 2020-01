Severina sinu: Aleksa, vrati se doma, skuvala san ti paštašutu

Nasmiješenog lica pjevačica Severina Kojić (48) 'opalila' je selfie za svoj Instagram profil. Uz njega je napisala i poruku, u kojoj se osvrnula na prethodna 54 dana u svojem životu, odnosno na vrijeme otkad je sud odlučio kako će sin nje i Milana Popovića (54) živjeti s ocem.

- Prošlo je 54 dana i prošlo je '88 sati'...prošla je vječnost dok oni 'skijaju'... Za ovog života sam puno puta dożivjela nepravdu. Bližnji su prodavali moju intimu za male novce, a za velike i sami znate što se sve może dobiti... Ipak 28.11.2019 na ovom licu je bilo najviše nepravde i tuge. Prošla su 54 dana tuge... Ali u tim danima tuge je bilo '88 sati' veselja i 54 dana njihove sramote. A mater mi je dobro rekla, nemoj da te Nitko i Ništa rastużi. Nitko i Ništa su me tog 28.11. prevarili i uvalili mi svoju tugu i sramotu, ali nisu mi mogli skinuti osmijeh.... ni s ove fotografije, a ni s brojnih mojih nefotografiranih osmijeha. Jer Nitko i Ništa zauvijek ostaju Nitko i Ništa. Ponekad postanu Nitko i Nešto... Možda trenutno 'slučajno' skijaju, ali nas ne mogu sve preveslati. Ne dajte da vam Nitko i Ništa uvale svoju sramotu i tugu i skinu osmijeh s lica. Meni nikad nisu... ni sad nisu... niti će... Fala Bogu! - napisala je pjevačica, a onda je citirala legendarnu scenu iz filma 'Kako je počeo rat na mom otoku'.

- Aleksa, vrati se doma, skuvala san ti paštašutu - poručila je Sevka sinu, baš kao što je Matija Prskalo (u filmu Lucija Milosavljević) poručila Ljubomiru Kerekešu (Aleksa Milosavljević) da napusti vojnu bazu i pusti sve vojnike svojim kućama.

Podsjećamo, Sutkinja Tea Golub donijela je u studenom privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta. Kad su u Jutarnjem Listu upitali Sevku za komentar, u svojem je odgovoru citirala Josipa Broza Tita.

- Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore, Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je također jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim' - rekla je Severina za Jutarnji list,

A u novoj godini za pjevačicu su se nastavili stari problemi. Kako su ekskluzivno objavila 24sata, Severinu je prijavio Centar za socijalnu skrb. Od Centra smo tražili pojašnjenje zbog čega su je prijavili.

- U konkretnom slučaju Centar ne može iznositi detalje o tijeku postupka i obiteljskoj situaciji s obzirom na to da bi se iznošenjem podataka u javnosti kršili zakonski propisi - poručili su nam.

