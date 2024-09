Severina, Tonči, Nika i Filip u rukama imaju platinastu kartu. Što ona znači za kandidate?

U subotu počinje druga sezona "Superstara", a Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spremni su stručnim savjetima i vodstvom pomoći u ostvarenju glazbenih snova kandidata koji će tijekom natjecanja morati pokazati u svega nekoliko minuta da posjeduje "ono nešto". Prijave za novu sezonu stigle su iz cijele regije, ali i Njemačke, Austrije, Belgije, Ukrajine, čak i s dalekih Filipina.

Ljudi različitih životnih priča, sredina i sudbina, oni s velikim iskustvom, ali i amateri, okušat će svoju sreću i probati ispisati nove note svoje glazbene karijere. Nova sezona donosi i jednu veliku novost - kako za žiri, tako i za kandidate. Svaki član žirija imat će na raspolaganju jednu platinastu kartu, a nju će dobiti onaj kandidat koji na audiciji posebno oduševi fantastičnu četvorku. Tom kartom članovi žirija pružaju posebne pogodnosti odabranom kandidatu, a time mu pomažu da preskoči iduću fazu natjecanja. Tako kandidat preskače prvi krug natjecanja i ima pogodnosti u drugom.

- Platinasta karta je velika pomoć, a zapravo kad je dodijeliš, omogućio si kandidatu da jednu stepenicu od tri preskoči. Poslije i zažališ jer bi volio toga kandidata vidjeti u svakoj emisiji, a ne mu dati priliku da ode - komentirao nam je Tonči Huljić, koji najbolje zna da su karizma i talent tek početak svake uspješne glazbene priče. Platinastu kartu dobit će samo četiri kandidata, dok će ostali morati proći sve korake na trnovitom putu do uspjeha.

- To mi je fenomenalno, ne želim se svađati s kolegama, dam kartu i 'moj' si - kaže nam beogradski producent Filip Miletić, koji je Severinin dugogodišnji suradnik. I pjevačici Niki Turković sviđa se mogućnost platinaste karte.

- To mi je ultra cool dodatak, moram priznati, jako mi se sviđa taj trenutak, svatko od nas individualno ima pravo pokazati malo više naklonosti nekom od kandidata. Mislim da to lijepo prikazuje i koliko smo mi kao žiri različiti - zaključila je Nika, koja jedva čeka čuti sve velike talente koji stižu pred žiri, a priznaje, očekivanja su velika:

"Očekujem još jaču sezonu, puno ljudi se ohrabrilo nakon prve sezone koja je jako lijepo probila led! Očekujem još više talentiranih i sretnih ljudi. Zadnju riječ i ove godine imat će publika, koja će moći birati pobjednika".

Severina otkriva kako uz trud i rad za nju pobjedu donosi emocija.

- Kriterij pri biranju pobjednika je samo dobra izvedba, emocija koju je izazvala pjesma - bilo kojeg žanra - kaže pjevačica, a s njom se slaže i Huljić. Za izgradnju karijere autor brojnih hitova kaže kako se treba prilagoditi novim vremenima i generacijama.

- Mijenjaju se vremena, običaji, ljudi. Mijenja se kategorija natjecatelja, generacije su se promijenile i u svemu tome, osim što ocjenjuješ kako tko pjeva, moraš na neki način biti i psiholog - objašnjava Huljić svoju ulogu u "Superstaru". Ključ uspjeha poznaje i producent Filip Miletić.

- Pjevanje mi nije dovoljno! Za mene pobjednik sezone mora kao umjetnik donijeti dio svemira i spustiti ga na zemlju, podijeliti to s nama - tvrdi Miletić. I dok odlučuju o glazbenim sudbinama kandidata, Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković uživaju i u druženju. Satima su zajedno na audicijama, a jedni o drugima imaju samo riječi hvale. Pauze od zabavnih audicija Tonči Huljić je koristio da protegne noge, a to je posebno zabavljalo Severinu.

- On je toliko duhovit i djetinjast da ja niti nakon toliko godina koliko ga znam ne mogu vjerovati da je on toliko lud - rekla je glazbenica.

U prvoj sezoni titulu Superstara i 50.000 eura osvojila je 17-godišnja Hana Ivković, toliko će osvojiti i drugi pobjednik showa, a korčulanskom slavuju Petru Šegedinu glazbenu priliku nakon "Superstara" dao je upravo sam Huljić.