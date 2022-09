Severinina sestra nam se javila: Mlatnula me kišobranom, a nije istina da ne viđam svoju obitelj

Svađa pjevačice Severine Vučković (50) sa sestrom Marijanom Popović, doznajemo, nije prvi obiteljski incident. Navodno su žestoke riječi, psovke i uvrede padale i prije. No svi su to više-manje skrivali. Kako među sestrama, tako i među bračnim partnerima, odnosno zaručnicima. I s majkom Anom bilo je nesuglasica. No tek sad kad je došlo do fizičkog obračuna sa sestrom Marijanom u Splitu, “klupko tajni” u obitelji pjevačice lagano se odmotava.