Severinina sestra olajavala je Milana prije šest godina: 'Ne vidim nećaka, uskraćena sam'

Uskraćena sam kao tetka da bar ponekad vidim Aleksandra kad je u Beogradu kod tate. Mi, tetke, nismo zaštićene i obuhvaćene zakonom. Kome ja da se potužim na Milana Popovića? Koji bi sud moju žalbu usvojio? Na moju poruku da Aleksandru donesem poklone za oba Božića nije mi odgovorio. Zašto je takav, ne znam, jer nikad nismo bili u lošim odnosima, rekla je 2016. Marijana Vučković, Severinina sestra, u intervjuu za srpski Alo. Tada je govorila kako joj Milan Popović brani vidjeti nećaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Milan sada govori da je oduvijek dobar s obitelji Vučković i s Marijanom, sestrom svoje bivše partnerice, ali Marijana je prije šest godina govorila suprotno.

- O Milanu Popoviću sam imala dobro mišljenje dok nije izgubio mušku hrabrost i prestao stajati uz moju sestru ne želeći s njom i njihovim djetetom podijeliti život u ljubavi i lijepim trenucima pored njih. Sad sam zaista razočarana svim njegovim postupcima da moju sestru, a majku njegovog djeteta, prikaže u lošem svjetlu, ne videći da na taj način škodi sam sebi u budućoj komunikaciji sa sinom - govorila je i podržavala sestru kao majku. Milanove izjave smatrala je kontradiktornima.

- U jednoj tvrdi da će imati drugo dijete sa Severinom, a u tom periodu od pet mjeseci, kad su se rastali, nije viđao dijete. Kome se tada Severina trebala žaliti? Koji sud je to uzeo u obzir? Tužna je to balkanska priča o majci kao kultu obitelji. Pravo nad djetetom ne postoji kao oblik postupanja roditelja, već pravo za starateljstvo shodno dogovoru. U slučaju da se jedna strana pokušava stalno dogovarati, a druga naređivati što bi htjela, dolazi do sudskog epiloga i u tom slučaju sudac mora isključivo raditi po zakonu i Ustavu, koji štiti dijete i njegova prava, bez obzira na to tko su roditelji - rekla je.

Istaknula je kako nije teško biti sestra poznate pjevačice, pa pojasnila odnos sa sestrom Zdenkom, koja sa Severinom nije u dobrim odnosima.

- Nije teško biti sestra Severine Vučković jer sam malo starija, pa je doživljavam kao mlađu sestru za koju ću uvijek brinuti i na koju mogu biti ponosna. Moja starija sestra ima svoj stav, vjerojatno po pitanju mlađeg muža kojeg je Severina izabrala, jer ona je starija žena patrijarhalnih nazora. Prije je ljubomorna na sestrin izbor i karijeru, ali da je ekstremna, to sigurno nije. U Srbiji je bila samo jednom i njen stav o Srbiji i Srbima je nevažan jer ga ni sama ne može imati. Svoj izostanak opravdala je problemima koje ima i koji nisu baš, po meni, opravdavajući kad je vjenčanje naše sestre u pitanju - govorila je Sevkina sestra, novinarka Marijana.

Istaknula je kako nije teško biti sestra poznate pjevačice, pa pojasnila odnos sa sestrom Zdenkom, koja sa Severinom nije u dobrim odnosima.

Podsjećamo, u utorak je došlo do sukoba između Severine i njene sestre Marijane u stanu njihove majke Ane. U sve se uplela i policija. Pema Severininom opisu događaja fizičke ozljede joj je nanijela Marijana, a ne obrnuto. Potrgala joj je ogrlice s vrata i razbila mobitel. O tome postoje materijalni dokazi, tvrde iz menadžmenta.

Više pročitajte OVDJE.

Najčitaniji članci