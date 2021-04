Pjevačica Severina Kojić (48) Uskrs je provela u rodnom Splitu. S obzirom na to da je bilo lijepo vrijeme, izabrala je modnu kombinaciju vedrih boja i iskoristila sunčane dane pa je u gradu pozirala.

Pjevačica je objavila fotografiju iz centra Splita koja je oduševila njezine pratitelje.

Severina je odjenula žutu haljinu s izrezom koji je otkrio njezine vitke noge, a istaknula je i čarape. Nisu to bile obične sportske čarape već s posebnim natpisom.

- Fuck what they think - što bi u prijevodu značilo 'Jebe mi se što misle'.

U opis slike pjevačica je stavila stihove Oliverove pjesme 'Karoca' koju je napisao pjesnik Jakša Fiamengo.

Severina i Igor Kojić nedavno su bili u fokusu javnosti jer je on viđen kako seli iz njezina stana u Zagrebu. Očevici kažu da je vukao kofere i nosio odijela na vješalicama, ali iz njezinog PR tima rekli su da je stvari iseljavala nećakinja pjevačice, Mia Popović.