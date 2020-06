Shakira i Pique upoznali su se na snimanju himne SP-a: Došao do finala samo da je opet vidi

Ljubav između pjevačice i nogometaša odmah je planula, ali uspjeli su je skrivati godinu dana. Otada njihova veza samo napreduje. Imaju dva sina, Milana i Sashu, a o vjenčanju ne razmišljaju

<p>Snimanje kao i svako drugo, ali ipak malo posebnije jer je povezano s nogometom kojeg prati čitav svijet, vjerojatno je pomislila pjevačica <strong>Shakira</strong> (43) kad je u Madridu 2010. došla snimiti spot za navijačku himnu Svjetskog prvenstva 'Waka Waka'. Ono što nije znala jest da će ondje upoznati oca svoje buduće djece i ljubav svog života.</p><p>Zanosni Španjolac <strong>Gerard Pique</strong> (33), inače nogometaš Barcelone, tehnicirao je s loptom i kasnije uspio impresionirati pjevačicu. Među njima je odmah zaiskrilo. Prema pisanju stranih medija, Pique je navodno rekao da će se potruditi osvojiti Svjetsko prvenstvo samo kako bi je mogao opet vidjeti u finalu. Tako je i bilo, a od toga je prošlo punih deset godina. </p><p>- Upoznao sam je na snimanju pjesmu, a sve je krenulo kada smo se ponovno sreli u Južnoafričkoj Republici. Bila je tamo jer je pjevala na otvaranju natjecanja. Poslao sam joj poruku i pitao kakvo je vrijeme. Bilo je to tipično glupo pitanje. Normalan odgovor bi bio prijedlog da ponesem jaknu, ali nastavljala me informirati o vremenu i došli smo do trenutka kada sam rekao da ću morati doći do finala Svjetskog prvenstva jer je ona pjevala na utakmici. Stigli smo tamo i osvojili naslov - ispričao je svojedobno Pique.</p><p>Par je svoju vezu vješto skrivao i potvrdili su je tek godinu dana kasnije, točnije, Kolumbijka je sve objavila na društvenim mrežama, a njihovi pratitelji bili su oduševljeni. Ipak, neki su bili u strahu hoće li njihova veza opstati s obzirom da je između njih deset godina razlike, a rođeni su na isti dan, 2. veljače. Dokazali su da su godine samo broj i sad imaju dva sina, <strong>Milana</strong> (7) i <strong>Sashu </strong>(5).</p><p>S obzirom na to da nisu ozakonili svoju vezu, neko vrijeme se šuškalo kako im je odnos u krizi i to navodno zato što je Pique bio ovisan o kockanju. Bilo kako bilo, par je još uvijek zajedno, pa su to ili bile samo glasine ili je dvojac uspio prebrodio sve probleme. Osim toga, pjevačica je jednom prilikom objasnila zašto se nije udala. </p><p>- Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me vidi kao svoju ženu, već više kao svoju djevojku, ljubavnicu. To je poput tog zabranjenog voća, radije ga držim na prstima i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju - ispričala je. Osim toga, pojasnila je i da nisu tradicionalni par jer nemaju dogovore tko će što obavljati i slično. Jednako su uključeni u odgoj njihove djece i sve probleme koji im se nađu na putu, nastoje riješiti na najbolji mogući način. Nogometaš, za kojim su uzdisale mnoge, ali on je odabrao upravo pjevačicu, u intervjuima je često isticao da je odmah znao da će s njome uspjeti.</p><p>- Znao sam da je ona 'ona prava' čim sam je ugledao. Kada smo se odlučili za prvo dijete, shvatio sam da sve ide jako dobro. Ali nije se radilo samo o jednom trenutku, Shakira je žena mog života - pričao bi Pique.</p><p>Prije njega, Shakira je bila godinama u vezi s argentinskim odvjetnikom i sinom bivšeg predsjednika, <strong>Antoniom de la Ruom</strong>. Par je prekinuo nakon 11 godina, no tada je pjevačica izjavila kako je to samo privremeni prekid. S obzirom da je 2010. upoznala Piquea, o pomirenju se više nije ni pričalo. Gerard nije samo mrdao bokovima i pokazao umijeće s loptom u pjesmi 'Waka Waka'. Otada ga je partnerica 'zaposlila' i u još nekoliko glazbenih spotova pa se tako pojavljuje i u onom za pjesmu 'Me Enamoré' i 'La La La'.</p><p> </p>