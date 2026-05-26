Shakira je ponovno oduševila trbušnim plesom! Objavila je pjesmu 'Dai Dai', poslušajte ju

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Pjevačica Shakira objavila je videospo za pjesmu "Dai Dai", snimljenu u suradnji s nigerijskom zvijezdom Burna Boyem. Službena je to himna za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon više od desetljeća, pjevačica se vraća s velikim očekivanjima.

"Dai Dai" predstavlja zaraznu fuziju afrobeatsa i latino popa, stapajući glazbene svjetove Kolumbije i Nigerije u jedinstvenu globalnu poruku. Naziv pjesme, koji na talijanskom znači "idemo", ponavlja se i na engleskom, japanskom, španjolskom te francuskom, naglašavajući međunarodni duh natjecanja.

Stihovi su prepuni inspirativnih poruka o snazi i prevladavanju prepreka, a spominju se i nogometne legende poput Peléa i Cristiana Ronalda. Videospot, snimljen dijelom na legendarnom brazilskom stadionu Maracanã, prikazuje Shakiru i plesače u energičnoj koreografiji, dok se u kadrovima pojavljuju i poruke današnjih zvijezda poput Lionela Messija i Kyliana Mbappéa. Sav prihod od pjesme namijenjen je FIFA-inom fondu za obrazovanje djece.

