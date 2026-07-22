Shakira se družila s Beyoncé, Beckhamom i Cruseom nakon nastupa na finalu SP-a

Nakon spektakularnog nastupa u poluvremenu finala Svjetskog prvenstva 2026., kolumbijska zvijezda Shakira (49) podijelila je niz fotografija koje su doista oduševile obožavatelje. Iza pozornice družila se s najvećim imenima iz svijeta glazbe i filma, a sve se događalo dok je njezin bivši partner Gerard Piqué s njihovim sinovima pratio utakmicu s tribina.

Najveću pozornost privukao je njezin susret s Beyoncé (44), s kojom je 2006. snimila veliki hit "Beautiful Liar". Dvije glazbene ikone pozirale su zajedno prvi put nakon mnogo godina, a fotografija je odmah postala viralna. Shakira je nosila kombinezon s uzorkom polumjeseca, dok je Beyoncé zablistala u bijelom čipkastom kompletu i sakou.

"Kakav dan jučer! Susrela sam toliko ljudi koje cijenim i poštujem i primila toliko ljubavi od svih vas!! Također, ¡que viva Colombia en este día y siempre!", napisala je uz objavu.

Shakira je na Instagramu objavila i fotografije s drugim slavnim osobama koje su pratile finale. U VIP zoni stadiona u New Jerseyju srdačno se pozdravila s glumcem Tomom Cruiseom i nogometnom legendom Davidom Beckhamom. Pjevačica se fotografirala i s članovima popularne korejske grupe BTS, glumicom Anyom Taylor-Joy i komičarom Kevinom Hartom. Snimila je i selfie s YouTuberom MrBeastom, pohvalivši njegov humanitarni rad.

Foto: Reuters

Njezin nastup bio je središnji dio prvog poluvremena u povijesti Svjetskog prvenstva. Izvela je službenu himnu turnira, "Dai Dai", s nigerijskim pjevačem Burna Boyem. Za ovu je prigodu nosila kostim koji je za nju izradio Roberto Cavalli, ukrašen s više od 200.000 Swarovski kristala. S tribina su je gledali bivši partner Gerard Piqué (39) i sinovi Milan (13) i Sasha (11). Dok je Piqué djelovao ozbiljno, mlađi sin Sasha s oduševljenjem je pjevao majčinu pjesmu.

*uz korištenje AI-ja





