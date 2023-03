Shannen iz 'Beverly Hillsa' bori se s rakom, a sad otkrila da je izgubila zdravstveno osiguranje

Glumica Shannen Doherty (51), najpoznatija po ulozi Brende Walsh u seriji 'Beverly Hills, 90210', godinama se bori s rakom dojke, zloćudnom bolesti koja joj se vratila prije dvije godine nakon što je 2017. ušla u remisiju. Sada je u priopćenju objavila i da joj je glumački sindikat SAG-AFRTA odbio platiti troškove liječenja jer u prošloj godini nije zaradila 26.470 dolara, što je minimum da bi ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje.

- Radim od svoje desete godine i redovito plaćam članarinu sindikatu, a kad zbog bolesti više ne mogu snimati, nikog nije briga za mene. Mislim da možemo i moramo bolje - napisala je Shannen.

Dodala je i da pravo na zdravstveno osiguranje ne smije biti vezano uz visinu prihoda u posljednjoj godini, jer su na taj način onda svi osuđeni na to da ostanu bez prava na liječenje u borbi s dugom i teškom bolesti.

- Rak dojke dijagnosticiran mi je 2015. Imala sam mastektomiju te išla na kemoterapiju i zračenje. Imala sam česta krvarenja iz nosa zbog kemoterapije. Nisam sigurna je li netko od vas to doživio. Bila sam i jako umorna. Razveselila sam se dok sam oblačila smiješnu pidžamu koju mi ​​je dala moja prijateljica Kristy. Je li me to stvarno razveselilo? Da!! Izgledala sam smiješno i mogla sam se nasmijati sama sebi. Humor mi je pomogao da prođem kroz ono što se činilo nemogućim. Nadam se da ćemo svi pronaći humor u nemogućem - napisala je Shannen ranije na Instagram profilu.

Podsjetimo, glumici je prvi put dijagnosticiran rak dojke u ožujku 2015., a bila je na mastektomiji u svibnju 2016. godine. U veljači 2020. otkrila je da je bolest u četvrtoj fazi.

