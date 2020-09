Rak dojke dijagnosticiran joj je\u00a02015. Tada se\u00a0izlije\u010dila, ali joj se u proteklih godinu dana bolest\u00a0vratila, a nedavno je izjavila kako je tumor\u00a0u\u00a0\u010detvrtom stadiju.\u00a0

Istaknula je da \u0107e osim videa napisati i pisma voljenim osobama kad bude spremna, ali kako se nada da \u0107e \u017eivjeti jo\u0161 barem 10 do 15 godina.\u00a0Rekla je kako postoje stvari koje bi voljela re\u0107i svojoj majci te kako \u017eeli da ona zna koliko joj zna\u010di njen suprug, Kurt Iswarienko (46).\u00a0

- Kad budem osje\u0107ala da je vrijeme da to u\u010dinim, znam da je kraj. To je za onda kad se odjavljuje\u0161, ali ja se jo\u0161 ne odjavljujem. Osje\u0107am se kao zdrava osoba. Te\u0161ko je napisati opro\u0161tajno pismo kad osje\u0107a\u0161 da \u0107e\u0161 \u017eivjeti jo\u0161 deset do 15 godina - poru\u010dila je glumica.\u00a0

U intervjuu za ABC Doherty je pojasnila kako je prestala objavljivati na dru\u0161tvenim mre\u017eama toliko \u010desto\u00a0jer ne \u017eeli 'biti neugodna' i svoju bolest nametati drugima u lice.

-\u00a0\u017delim i poku\u0161avam razmi\u0161ljati pozitivno.\u00a0Ovo je neobi\u010dno vrijeme za mene,\u00a0ne stojim \u010dvrsto na svojim nogama. Borim se\u00a0-\u00a0rekla je te dodala da \u017eeli biti otvorena i iskrena u vezi s bole\u0161\u0107u, a takav pristup \u017eeli i od drugih.\u00a0