Sharon (67): 'Ozzy (71) i ja se seksamo nekoliko puta tjedno'

<p><strong>Sharon Osbourne</strong> (67) otvoreno je progovorila o svom seksualnom životu s pjevačem <strong>Ozzyjem Osbourneom</strong> (71). Kaže kako i dalje vode ljubav nakon gotovo 40 godina braka, piše <a href="https://pagesix.com/2020/10/03/sharon-osbourne-67-and-ozzy-71-still-have-sex-couple-of-times-a-week/?_ga=2.32423614.1096016687.1601795207-1647427692.1560678829&fbclid=IwAR0wVEXbSU722wAHG9J7yn354F6wniGSZ-1HFIoHbXkcLBzuaFeewFFOJo0" target="_blank">Page Six</a>.</p><p>Nisu intimni kao što su bili u mladosti, ali, govori Sharon, još uvijek su nestašni.</p><p>- Svi znamo da je Ozzy bio previše seksualan. To nije tajna. Sada je manje. Nekad smo se seksali triput dnevno, ali sada smo to smanjili. Vodimo ljubav nekoliko puta tjedno, što je normalno u dugoj, dugoj vezi - rekla je Sharon, piše <a href="https://pagesix.com/2020/10/03/sharon-osbourne-67-and-ozzy-71-still-have-sex-couple-of-times-a-week/?_ga=2.32423614.1096016687.1601795207-1647427692.1560678829&fbclid=IwAR0wVEXbSU722wAHG9J7yn354F6wniGSZ-1HFIoHbXkcLBzuaFeewFFOJo0">Page Six</a>.</p><p>Imala je poruku i za druge žene koje su u dugim vezama. </p><p>- Svaka veza ima uspone i padove. Seks se mijenja i nije sve u tome, već u intimnosti. Bitno je da si s osobom koju voliš i koja vas voli - dodala je supruga popularnog glazbenika. </p><p>Sharon tvrdi kako su u vezi najvažniji poštovanje, osjećaj ljubavi i ugode, toplina...</p><p>- Stvar je u tome da ako vas netko pokrene na određeni način, volite ih. Vodite ljubav. To je najbolja stvar na svijetu - zaključuje Sharon.</p><p>Inače, par je u vezi od 1982. i imaju troje djece - kćeri <strong>Aimee </strong>(37), <strong>Kelly </strong>(35) te sina <strong>Jacka </strong>(34). Ozzy ima još troje djece iz prvog braka s <strong>Thelmom Riley</strong>. </p>