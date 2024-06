Sharon nikad mršavija, a fanovi zabrinuti: 'Ne izgleda dobro...'

Sharon Osbourne (71), supruga slavnog glazbenika Ozzyja Osbournea (75), prisustvovala je premijeri filma 'The Bikeriders' u Los Angelesu. Sharon je u kazalište stigla u ležernoj kombinaciji. Bijeli džemper i vesticu iskombinirala je sa svečanim crnim hlačama i crnim štiklama, a sve je upotpunila crvenom torbicom.

Los Angeles premiere of ''The Bikeriders'' at The TCL Chinese Theater in Los Angeles | Foto: Aude Guerrucci

Osbourne je u svojoj modnoj kombinaciji pokazala i svoju vitku liniju koja već neko vrijeme zabrinjava njene obožavatelje. Sharon je u vrlo kratkom roku izgubila više od 20 kilograma, a otkrila je da je koristila tablete za mršavljenje. Od tada brojni komentiraju kako 'ne izgleda dobro', a isto su joj poručili i nakon premijere u Los Angelesu.

'Što se njoj dogodilo?', 'Ne izgleda dobro', pisali su na društvenim mrežama.

Sharon je nedavno sudjelovala u reality emisiji 'Celebrity Big Brother' gdje je otkrila da nije htjela toliko smršavjeti. 'Jednostavno se dogodilo. Ne možete zauvijek ostati na tome. Sada sam smršavila 21 kilogram i sasvim je dovoljno', rekla je tada.

Još je prošle godine priznala da je koristila kontroverzni lijek koji joj je pomogao kod gubitka kilograma, ali je također otkrila da je sve otišlo predaleko.

- To je psihički problem. Stvarno jest, osim kad djeca odrastaju u kućanstvu gdje žive od čipsa i pita. Uzimala sam lijek četiri mjeseca, ali kao i kod svega, nema brzog recepta. Bila sam jako bolesna nekoliko mjeseci. Svaki dan sam osjećala mučninu i želudac me mučio - rekla je ranije.