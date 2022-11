Sharon Stone priznala: 'Nakon krive dijagnoze, saznala sam da imam tumor, operirat će me'

Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i netočnu proceduru, napisala je glumica Sharon Stone (64) na Twitteru te otkrila da ima tumor.

- Ovaj put dupla epiduralna. S pogoršanjem boli otišla sam po drugo mišljenje: Imam veliki fibroidni tumor koji se mora izvaditi - dodala je glumica.

Potom je poručila fanovima da uvijek trebaju potražiti drugo mišljenje.

-Nemojte se praviti da nije bitno. To vam može spasiti život - poručila je te otkrila koliko će joj trebati vremena do potpunog oporavka.

- Četiri do šest tjedana. Hvala svima na brizi. Sve je dobro - zaključila je, a obožavatelji su joj uputili brojne poruke podrške i dobrih želja.

Stone je prije 30 godina proslavila uloga fatalne zavodnice Catherine Tramell u erotskom trileru ‘Sirove strasti‘. I dan danas mnogi pričaju o sceni u kojoj premješta nogu s noge. Kadru, u kojem je glumica tijekom policijskog ispitivanja otkrila da ispod minice ne nosi baš ništa, a scena je i sada jedna od najseksi ikad snimljenih.

- Imala sam 32 godine kada sam dobila ulogu Catherine Tramel. Bilo je to poprilično kasno s obzirom na godine koje sam tada imala. No, od trenutka kada sam pročitala scenarij, znala sam da sam upravo ja prava osoba za tu ulogu. Bio je to intelektualno složen dio i osjećala sam se kao da stvarno razumijem ulogu. Catherine me podsjetila na neke likove koje je Orson Welles igrao u prošlosti. Ovako komplicirane glavne uloge kao što je meni bila Catherine, jednostavno se ne dodjeljuju tako često ženskim likovima - rekla je svojedobno.

