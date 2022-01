Tragično preminula Sharon Tate na današnji dan bi napunila svoj 79. rođendan, no njezin život je brutalno ugašen kada je imala tek 26 godina.

Prvu glavnu žensku ulogu dobila je 1965. u filmu 'Eye of the Devil',kada je sa svojim tadašnjim dečkom otputovala u London gdje je na tulumu upoznala svog budućeg supruga, mladog redatelja Romana Polanskog (88). Tate i Polanski postali su novi holivudski ‘IT’ par.

Šokantni detalji Sharoninog života prije i sa Romanom Polanskim

Skriveni detalji o životu glumice Sharon Tate i njenom odnosu sa Romanom Polanskim otkrio je autor Ed Sanders (82) u knjizi 'Sharon Tate: A Life'. Sanders tvrdi da je redatelj kontrolirao glumicu, od trenutka kada ju je upoznao pa sve do njezine nasilne smrti.

Kada je Sharon imala 17 godina, živjela je u Italiji gdje je upoznala vojnika koji ju je silovao. Godinama je to tajila, no ipak je odlučila to podijeliti sa Romanom koji je zaključio da joj taj čin nije ostavio 'ozbiljne psihičke ožiljke'.

Sanders je istaknuo da je tada Sharon razvila ukus za 'dominantnim muškarcima'. Nakon kratke veze s francuskim glumcem koji ju je fizički zlostavljao, imala je aferu sa slavnim Steveom McQueenom te se zaručila s frizerom slavnih Jayjem Sebringom, koji ju je upoznao sa svijetom sado-mazo seksa.

Nedugo nakon njenih zaruka, upoznala je redatelja Romana Polanskog u kojeg se zaljubila na tulumu gdje su se zajedno drogirali. Polanski je često snimao seks sa Sharon i organizirao je orgije na kojima su prisustvovale razne holivudske 'face'.

Tate i Polanski svoju ljubav su potvrdili vjenčanjem 1968. godine. Tate je krajem godine zatrudnjela, a Polanski je pronašao njihovo novo ljubavno gnijezdo u vili na Beverly Hillsu, gdje je Sharon uz svoje prijatelje izgubila život.

Charles Manson je naredio sljedbenicima da pobiju sve u kući

Charles Manson u poslijepodnevnim satima 8.kolovoza 1969. godine govorio je svojim sljedbenicima, nad kojima je zahvaljujući narkoticima imao potpunu moć: 'Sada je vrijeme za Helter Skelter’. Taj famozni 'Helter Skelter' je inače pjesma The Beatlesa koja je Mansonu 'omogućila da predvidi proročanstvo’ po kojem će započeti apokaliptični rat na osnovu rasne mržnje bijelaca i crnaca.

Trudna Sharon imala je 16 uboda

U kuću u kojoj je Tate nakon večere zabavljala svoje prijatelje, ušlo je troje članova koje je Manson sam odabrao i time su krenuli u krvavi pokolj. U tom stravičnom pokolju sve četiri žrtve izbodene do smrti, a izbrojane su ukupno 102 rane, od čega je Sharon Tate imala 16.

Nakon povratka u Los Angeles policija je Polanskoga ispitivala, no kako nije bilo osumnjičenika policija je provjeravala prošlost Polanskog kako bi otkrili motiv ubojstva. Nakon nekoliko mjeseci Manson i počinitelji su uhićeni, a Polanski je poslije izjavio da je poklonio sve stvari koje su ga podsjećale na Sharon i da ne može sebi oprostiti sto nije bio te noći u kući s njom. Godinama već Hollywoodom kruže priče da je Polanski tjerao Sharon da pobaci njihovo dijete.

Charles Manson je preminuo od srčanog udara u Kalifornijskom zatvoru, 17.studenog 2017. godine. u 84. godini života.