Osudili ga na smrtnu kaznu, ali na kraju su ga ipak poštedjeli

On je bio luđak kojeg su i u zatvoru smatrali jednim od najopasnijih američkih kriminalaca. Charles Manson u zatvoru je proveo više od 40 godina, a umro je 19. studenog 2017. u 83. godini.

Manson je krajem 60-ih godina naredio sljedbenicima svog kulta 'Obitelj' da nasumce ubijaju stanovnike bogatih bijelih četvrti Los Angelesa, u nadi da će pokrenuti apokaliptički rasni rat.

Njegova sljedba je po njegovom nalogu počinila najmanje devet umorstava. No, svijet je najviše šokirao stravični pokolj 9. i 10. kolovoza 1969. kad je ubijeno sedam ljudi.

Među žrtvama je bila prelijepa glumica Sharon Tate (26), supruga redatelja Romana Polanskog, koja je bila trudna osam i pol mjeseci. Zbog tog je zločina na današnji dan 1971. osuđen na smrtnu kaznu, koja je kasnije preinačena u doživotni zatvor.

Foto: HANDOUT

Trebali su dobiti bebu, a onda je njezina smrt šokirala svijet

U kolovozu 1969. godine preklapaju se putevi hipija Charlesa Mansona, predvodnika sekte Obitelj Manson i njegovih sljedbenika te glumice Sharon Tate i njezinih prijatelja.

Foto: Screenshot YouTube

Poslijepodne 8. kolovoza 1969. Charles Manson govorio je svojim sljedbenicima, nad kojima je zahvaljujući narkoticima imao potpunu moć: 'Now is the time for Helter Skelter' (Sada je vrijeme za Helter Skelter). Famozni Helter Skelter, inače pjesma The Beatlesa, bio je Mansonov scenarij, zapravo proročanstvo po kojem će započeti apokaliptični rat na osnovu rasne mržnje bijelaca i crnaca.

Manson je znao da na adresi 10050 Sielo Drive više ne žive njezini prvi vlasnici, a upravo je ta kuća u njegovoj pomračenoj svijesti predstavljala simbol odbacivanja ljudi sličnih njemu tako da je naredio članovima Obitelji Manson da pobiju sve koji se u kući zateknu.

Foto: Screenshot YouTube

U kuću u kojoj je trudna Tate nakon večere zabavljala svoje prijatelje, ušlo je troje odabranih za krvavi pokolj. To je bila očajna borba u kojoj su sve četiri žrtve izbodene do smrti. Izbrojane su ukupno 102 rane, od čega je Sharon Tate imala 16.

Polanski se odmah vratio u Los Angeles, gdje ga je ispitivala policija. Kako nije bilo osumnjičenika, policija je provjeravala prošlost Polanskog i Tate da bi otkrila motiv ubojstva. Nakon nekoliko mjeseci Manson i počinitelji su uhićeni.

Polanski je poslije rekao da je poklonio sve svoje stvari koje su ga podsjećale na Sharon Tate i da najviše žali što nije bio u kući s njom u noći ubojstva.

Foto: Screenshot YouTube

Službeno se zvao 'Bezimeni'

Ssručnjaci smatraju kako je Mansona u zločinca pretvorio cijeli niz događaja koji mu je obilježio djetinjstvo.

Mansonova majka je bila 16-godišnja Kathleen Maddox, a oca nikad nije upoznao. Kathleen je bila prostitutka, iako je Manson uvijek tvrdio da to nije istina. Kada se rodio 1934. godine, majka mu nije htjela dati ime. Smatrala je da to nije važno. Kada joj je medicinska sestra dala obrazac da mu napiše ime, napisala je "No name" pa mu i danas u rodnom listu piše "No Name Maddox". Kathleen se kasnije udala za Williama Mansona, a sin joj je dobio ime Charles. William je nestao dok je Manson bio malo dijete.

Foto: © Handout . / Reuters

Majka ga je prodala za kriglu pive

Dok je bio beba, majka je Mansona dovela u restoran. Tamo joj je konobarica rekla da joj je dijete slatko te je pričala o tome kako i sama želi postati majka. Kathleen joj je rekla neka joj donese kriglu piva i Manson je njezin. Konobarica je mislila da se Kathleen šali, ali joj je svejedno donijela ekstra kriglu. Kada je popila pivo, Kathleen je otišla i ostavila bebu. Za cijelu je priču saznao njegov ujak koji je pronašao konobaricu i vratio bebu Kathleen.

Djeci krao i palio igračke

Majka mu je kad je imao pet godina završila u zatvoru pa su malog Masona poslali da živi kod tete. Manson nije kao druga djeca dobivao darove za Božić a jedne godine baka mu je poklonila samo četku. Rekla mu je da će, ako četka kosu tom četkom, moći letjeti kao Superman. Druga su pak djeca dobila puno darova i time su se hvalila, a Manson je bio ljubomoran. Prijateljima je onda počeo krasti igračke i paliti ih.

Foto: STRINGER

Najsretnija uspomena mu je bio majčin zagrljaj

Nakon tri godine u zatvoru, Kathleen je puštena na uvjetnu slobodu. Kada je došla po sina, zagrlila ga je. Manson je kasnije rekao da mu je to bila najsretnija uspomena iz djetinjstva. Majka ga je onda uzela sa sobom i živjeli su po jeftinim hotelima. Kada je imao 13 godina, majka je počela razmišljati o tome da Mansona da na posvajanje. Poslala ga je u odgojni zavod i rijetko posjećivala. Kad bi došla on bi bio presretan. Obećala mu je da će ga vratiti kući kada bude imala dovoljno novaca. Nakon deset mjeseci Manson više nije mogao izdržati u ustanovi. Pobjegao je i vratio se kući. Pokucao je na vrata i nadao se da će dobiti majčinu ljubav. No ona mu je rekla da se ne može brinuti za njega, zatvorila mu vrata i poslala ga nazad u ustanovu. Nikad nije došla po njega niti je on ikada više živio s njom.

Kao 13- godišnjak počeo je krasti, a nakon što je uhićen poslali su ga u mušku školu u Indiani otkud je često bježao. Optužio je školske kolege da ga seksualno zlostavljaju. Tvrdio je da ga siluju i tuku. To nije nikada dokazano, ali je privukao pozornost. Kasnije su ga preselili u drugu, bolju školu iz koje su ga izbacili jer je bio nasilan.

Sa 16 godina nije znao čitati i pisati

Dok je bio u zatvoru, testirali su mu inteligenciju. IQ mu je bio 109, ali sa 16 godina Manson je jedva znao pisati i čitati. Niti u školi nije ništa naučio. Psiholozi su smatrali da su njegovi problemi povezani s činjenicom da ga je majka odbacila.

Teško djetinjstvo Mansona je pretvorilo u zlu osobu. Kao dječak silovao je drugog dječaka dok mu je prijetio britvicom koju je držao na njegovom vratu. Do svoje 18 godine, pola života je proveo u zatvoru i bio je opasan za okolinu.

Kao 21-godišnjak se oženio medicinskom sestrom Rosalie Jean Willis a obitelj je uzdržavao privremenim poslovima i prodajom ukradenih automobila. Godinu kasnije je s obitelji doselio u Los Angeles a u grad je stigao ukradenim automobilom. Opet je uhićen i osuđen na pet godina zatvora. Žena se od njega u međuvremenu razvela i počela živjeti sa drugim muškarcem. Kad je Manson izašao iz zatvora počeo je podvoditi tinejdžerice, a jednu je čak i oženio. No i nju je nudio za seks. Opet je uhićen i zatvoren.

Trebao je izaći iz zatvora 1967. jer je odslužio kaznu. Tada je molio da ga ostave u zatvoru jer nije sposoban živjeti vani. Želju mu nisu ispunili i kada je izašao, osnovao je "Obitelj".

Smatrao se reinkarnacijom Krista

Komuna Charlesa Mansona, sastavljena prvenstveno od naivnih i odanih žena, živijela je na rubu društva. U komuni se rađaju brojne bebe a guru ima najmanje jedno dijete s nekom od sljedbenica. Skoro cijelo vrijeme su nadrogirani.

Komuna se nastanjuje se na rančevima kalifornijske Doline smrti. Smatrajući se reinkarnacijom Krista, Charles Manson ondje potajice priprema niz ubojstava kako bi izazvao borbu između bijelaca i Afroamerikanaca nazvanu "Helter Skelter", prema pjesmi Beatlesa. Planirao je bjelačku pobjedu s njime na čelu.

Dvije godine kasnije njegov je kult počinio jedan od najpoznatijih zločina u američkoj povijesti.

'Tražila sam pažnju i ljubav. On je bio inteligentan i šarmantan'

Najmlađa članice 'obitelji Manson' javno je progovorila o seksualnim odnosima sa zloglasnim vođom kulta kad je imala samo 14 godina, javlja Daily Mail.

- To je zanimljiva priča, ali također bi trebala poslužiti kao upozorenje. Nadam se da će moja priča barem malo rasvijetliti mračne događaje koji su se zbili krajem 60-ih godina - napisala je Dianne Lake u svojim memoarima "Član Obitelji" koji izlaze 24. listopada.

Godine 1967. Dianne Lake je u dobi od 14 godine lutala komunama i sudjelovala u hippie okupljanjima nakon što su njezini roditelji odlučili napustiti društvo i živjeti izvan sustava. Njoj su dopustili da živi samostalno. Nekoliko mjeseci kasnije upoznala je Mansona na zabavi u Topangi, u Kaliforniji.

- Tražila sam ljubav, željela sam biti voljena i imati obitelj. Željela sam pripadati nekome. On je to odmah shvatio - rekla je.

- Charlie mi je nudio više od seksa. Rekao mi je da bi trebala zaboraviti roditelje. Jasno mi je dao do znanja da me želi u svojoj obitelji. Znala sam da nema povratka - priča Lake.

Foto: Good Morning America

Lake (64) priznala je da se seksala s Charlesom Mansonom samo nekoliko sati nakon što su se upoznali, dok je ona bila još tinejdžerica. Kazala je da joj je u to vrijeme Manson bio atraktivan i šarmantan.

- Bio je jako nteligentan. Imao je nevjerojatnu sposobnost prepoznati slabosti, želje i potrebe kod ljudi te ih je znao ispuniti.

- Znao je ženu uvjeriti da je baš ona njegova jedina ljubav - kazala je Lake u intervjuu za emisiju Good Morning America.

Govoreći o seksu s Mansonom, Lake kaže da je sve bilo poput igre.

- Sve je išlo nekako prirodno, počeo bi s rukama, a onda bi stvar postajala intimnija. Bio je sladak, nestašan, zabavan - govori Lake.

- Da, bilo je i drugih djevojaka, ali sve smo ga dijelile. Odnosio bi se tako da se osjećaš posebnom, da se osjećaš voljeno - dodaje Lake.

Narednih godina postala je sve više odana Mansonu, čak i kada je on postao izrazito paranoičan i nasilan, pa sve do kobnog kolovoza 1969. kada su po njegovim instrukcijama počinjena monstruozna ubojstva.

Foto: amazon.com

Tijekom dvodnevnog ubilačkog pohoda, u kojima Lake nije sudjelovala, članovi kulta ubili su sedmero ljudi: Abigail Folger, Wojciecha Frykowskog, Lena i Rosemary LaBianca, Stevena Parenta, Jaya Sebringa i Sharon Tate.

Priznaje kako nije bila svjesna kakav je Manson zapravo sve dok nije institucionalizirana kad je imala 17 godina, te se potom s njim suočila u sudnici kao jedan od svjedoka tužiteljstva.

- Izgledao je kao luđak, ali mogla sam ga pogledati u oči. Do tog trenutka sam se već bila vratila u normalu, bila sam 'reprogramirana', pa sam se osjećala sigurno - napisala je u svojoj knjizi.

Kada ju je Mansonov odvjetnik upitao je li još zaljubljena u njega, Lake je odgovorila: "Mislim da jesam", na što je Manson burno reagirao vičući u sudnici: "Voljela si ih sve, nemoj sada sve svaljivati na mene".

Prisutni u sudnici prasnuli su u smijeh nakon te izjave.

- Sve do tog trenutka nisam shvaćala da manipulira ljudima. On nije pokušavao biti duhovit, htio je skinuti krivnju sa sebe i poniziti me, oduzeti mi moje dostojanstvo - kaže Lake, dodajući da je tada shvatila da je Manson "neugledan čovječuljak golemog ega".

- Bio je lažnjak, varalica, svodnik... Napokon sam ga se oslobodila - dodaje Lake.

Nakon što su Mansona proglasili krivim za ubojstva i strpali u zatvor, Lake je krenula dalje sa životom. Danas je udana žena, odgojila je troje djece i stekla fakultetsku diplomu iz područja obrazovanja. S druge strane, Mason je više od 40 godina iza rešetki, gdje će i ostati do kraja života.

Sve ostavio prijatelju: Manson ženama i djeci ništa nije dao...

Prema dokumentu s oporukom, navodno napisanom 14. veljače. 2002. godine, Manson sve ostavlja svojem prijatelju Matthewu Robertsu.

On je zloglasnom ubojici počeo pisati 1997. godine. Vjeruje se da je Manson, koji je umro u 83. godini, od prodaje prava na svoju sliku i od udjela u zaradi od majica s njegovim imenom uprihodio 250.000 dolara, sve to dok je bio u zatvoru.

Foto: STRINGER

Pretpostavlja se da je Manson dobivao 10 centi za svaku prodanu majicu sa njegovim likom na njoj. Zaradio je i od prava na izraz "Charlie don't surf" koji je proslavio film Apolikalipsa danas. Svom prijatelju ostavio je i svoj "ekskluzivni glazbeni katalog".

Navodno ima pregršta autorskih pjesama, a za neke su i snimljeni spotovi. Jednu od njih navodno su snimili Beach Boysi, ali ona nikad nije objavljena. Robertsu je ostavio i svoje tijelo, i on sad treba odlučiti što će s njim napraviti.

Odgovorio mu tek nakon 50 pisama

Roberts kaže kako je Mansonu pisao iz znatiželje, a da mu je odgovorio tek nakon što mu je posloa 50 pisama. Nastavili su komunicirati telefonom, a Masona je, kaže, prvi put u zatvoru posjetio 2002. godine. Ostali su u dobrim odnosima, a zadnji put ga je posjetio nešto prije Mansonove smrti.