Sheeran ne zna gdje s novcima: Milijune je 'spiskao' na 22 kuće

Britanski glazbenik Ed Sheeran (28) u kolovozu je objavio kako odlazi u mirovinu, a novac koji je zaradio sad troši kad god i gdje god stigne.

Foto: Instagram

Prema Forbesu, Sheeranovo bogatstvo procijenjeno je na 715 milijuna kuna, a kako pišu britanski mediji, glazbenik se svako malo časti novim nekretninama. Tako sad posjeduje čak 22 kuće, čija je ukupna vrijednost 47 milijuna kuna.

Obožavatelji se pitaju zašto Ed bogatstvo troši na objekte u kojima provodi tek nekoliko dana godišnje, no očigledno je pjevač nakon karijere pronašao novu strast. Iako sad troši kao lud, Sheeran je do bogatstvo došao zahvaljujući trudu i originalnim pjesmama.

Foto: YouTube

To govori i činjenica kako je od pjesme 'Shape of you', koja ima više od 4,3 milijarde pregleda na YouTubeu, zaradio vrtoglavih 162 milijuna kuna. Pjevačevo odrastanje nije bilo bajno kao život koji danas ima.

Od 2008. do 2010. bio je bez stana te bi spavao gdje god bi stigao - po parkovima, u vlakovima u podzemnoj, na kaučima i podovima ljudi koji bi ga pustili u svoj stan.

Foto: YouTube

Jednom je prilikom spavao i u tunelu ispred Buckinghamske palače, da bi u prosincu 2017. godine ispred kraljice Elizabete II. (93) odsvirao koncert za nekoliko tisuća ljudi. Priznao je kako ga je scena 'pokvarila'. Britanac je otkrio da se odao porocima.

- Danonoćno sam radio i putovao po turnejama. Upadao u zamke o kojima ljudi inače čitaju. Najčešće sam se drogirao i pio - izjavio je pjevač. Iz tog 'pakla' izbavila ga je supruga Cherry Seaborn (27).

Foto: Instagram/orijent

Par je u srpnju potvrdio da su se tajno vjenčali, a skupa su od srednje škole. Sad je supružnicima želja proširiti obitelj.

