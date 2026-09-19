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Shorty se nakon godina pauze vratio na pozornicu! Otvorio je Vinkovačke jeseni velikim hitom

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Shorty se nakon godina pauze vratio na pozornicu! Otvorio je Vinkovačke jeseni velikim hitom
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ARHIVA - Grupa TBF osvojila 5 Porina 2005. godine | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Nakon višegodišnje stanke, Dalibor Bartulović Shorty oduševio je publiku na Vinkovačkim jesenima izvođenjem svog kultnog hita 'Dođi u Vinkovce'

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Nakon što ga godinama nije bilo u javnosti, Dalibor Bartulović Shorty vratio se na pozornicu u rodnim Vinkovcima. Na svečanom otvorenju 61. Vinkovačkih jeseni je izveo svoj najveći hit 'Dođi u Vinkovce', a publika ga je dočekala velikim pljeskom. Pjesmu je izveo sa Stankom Šarićem. 

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni
Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pjesme 'Dođi u Vinkovce' i 'Zeka' obilježili su mu karijeru, a slovio je kao jedan od jačih imena na domaćoj rap sceni. Širu je publiku osvojio 2004. godine svojim debitantskim albumom '1,68', a nakon uspjeha prvog albuma objavio je i 'Moj jedini način' 2007. Dvije godine kasnije izašao je i treći album 'Veličina nije bitna'.

Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni
Vinkovci: Svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon trećeg albuma se Shorty postupno povukao iz glazbenog i medijskog života te se posvetio obiteljskom životu. 

ARHIVA - Grupa TBF osvojila 5 Porina 2005. godine
ARHIVA - Grupa TBF osvojila 5 Porina 2005. godine | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tijekom godina se još nekoliko puta pojavio u javnosti, 2014. je objavio roman 'Iz blata' koji je nastao u suradnji s Vladimirom Bakarićem, a 2016. godine je snimio pjesmu 'Želim živjeti' s grupom domaćih glazbenika. 

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