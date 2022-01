Praštanje i ljubav, to je moj otac bio. On je to znao kroz pjesmu, kroz druženje s ljudima. Svi smo to znali, rekao je potresno Kristijan

Drhtavim glasom i očima pune tuge, sin Kristijan (40) i unuci David i Filip oprostili su se u četvrtak na zagrebačkom Mirogoju od svog oca i djeda Akija Rahimovskog. POGLEDAJTE VIDEO ISPRAĆAJA: - Praštanje i ljubav, to je moj otac bio. On je to znao kroz pjesmu, kroz druženje s ljudima. Svi smo to znali - rekao je potresno Kristijan za HRT. Od svog djeda oprostili su i Kristijanovi sinovi, David i Filip. - Deda je bio samo jedan i još uvijek je uz nas kroz pjesme - rekao je jedan od sinova, a drugi nadodao. - Zadnji put kad sam ga vidio, zadnji put kad sam ga zagrlio bilo je za njegov rođendan - rekao je drugi. Akijev sin Kristijan nije mogao zaustaviti suze dok je ispraćao očev lijes, a uz njega su bili i ostali članovi obitelji. Sve prisutne posebno je dirnuo govor Akijeve kćeri Edine. - Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti velik, velik čovjek - rekla je shrvana Edina. Na Akijev lijes položena je makedonska zastava, a svirala je 'Zašto si me rodila majko', makedonska narodna pjesma.