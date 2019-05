Sid Vicious ime je 'posudio' od opakog hrčka koji ga je ugrizao

Romeo i Julija punka, Sid i Nancy, umrli su tragično prije 41 godinu. Nancy je pronađena mrtva u hotelskoj sobi, a tri mjeseca nakon nje predozirao se britanski punker. Sid Vicious, punog imena John Simon Ritchie, rođen je 10. svibnja 1957. u Londonu i danas bi punio 62 godine. Umjetničko ime je dobio po hrčku koji ga je ugrizao.

- Moj mezimac ga je ugrizao, a Ritchie je to prokomentirao riječima kako je Sid stvarno opak (Vicious). Tada sam mu nadjenuo umjetničko ime - rekao je Johnny Rotten, punkerov prijatelj.

Poznat po svojoj nervoznoj, buntovnoj osobnosti, neurednom izgledu i ponašanju, bio je idealan izbor za basista Sex Pistolsa.

Iako nije znao svirati, popularni britanski punk bend ga je pozvao jer je volio divljati na svakom koncertu i tako je postao najprepoznatljiviji član grupe. Nastupi su mu ušli u krv pa bi noći provodio vježbajući svirati Ramonese. Bez obzira na glazbene sposobnosti i na to da su mu kolege iz benda ponekad gasili pojačalo, on je bio legenda benda.

Foto: Screenhoot

Sex Pistolsi su osnovani 1975. Njihove pjesme su izražavale nezadovoljstvo društvenim i političkim uvjetima toga vremena. Bend nije imao volju ni želju stvarati hitove, već su udovoljavali sami sebi. I prije Sida bend nije skrivao svoju narav. U jednom TV intervjuu uživo 1976. bili su toliko nepristojni da je od njih odustala i njihova diskografska kuća.

Osim po glazbi, Viciousa pamtimo i po slavnoj ljubavnoj priči s Nancy Spungen, čije je tijelo pronađeno u sobi broj 100 u hotelu Chelsea, gdje je par boravio tek nešto više od mjesec dana.

Foto: You Tube

Punk zvijezda upoznaje Nancy sedamdesetih. Bila je groupie djevojka koja je sa 17 godina sama iz Philadelphije otišla u New York, radeći kao striptizeta i prostitutka. Odmalena je bila hiperaktivna i agresivna, a liječnici su joj već do 11. godine dijagnosticirali mnoge bolesti, od bipolarnog poremećaja do shizofrenije. Životni san joj je bio živjeti s muzičarima i to ne zbog slave i novca, nego kako bi uživala u njihovom društvu.

Kao 19-godišnjakinja upoznaje Sida i od tada postaju nerazdvojni. Njihova veza je bila prepuna svađa, tučnjava, droge i alkohola. Nakon raspada Sex Pistolsa, za koji mnogi krive i Spungen, par se preselio u New York, gdje, sada već popularni punker pokušava pokrenuti svoju solo karijeru.

Foto: Screenhoot

Nancy se predstavljala kao Viciousova menadžerica. Ugovorila mu je nekoliko nastupa koji nisu oduševili publiku jer je on tada stalno bio drogiran. Oboje su se jedno vrijeme pokušali odviknuti, no ubrzo su se vratili starim navikama i heroinu.

Foto: Screenhoot

Kada je uhićen 1978. izlazio je iz hotela Chelsea kao izgubljeni dječak. S lisicama na rukama, pogledavao je ljude oko sebe kao da mu ništa nije jasno, a nitko nije ni slutio da je došao kraj jedne pankerske ljubavi. U tom hotelu, gdje su provodili vrijeme mnogi umjetnici, u sobi ispod umivaonika na bijelim keramičkim pločicama pronađeno je mrtvo tijelo njegove Nancy. Kada je uhićen zbog njezinog ubojstva, ničeg se nije sjećao, samo je plakao i vikao da nije kriv. Spungen je tada imala tek 20 godina. Prethodnu noć su pili i drogirali se. Tijekom ispitivanja Vicious je izjavio da je noć prije zaspao pored nje nakon što su uzimali heroin i razne tablete. Tvrdio je da je tijelo našao tek ujutro kad se probudio. Par mjeseci nakon njezine smrti i punker je preminuo predozirajući se heroinom.

Foto: Screenhoot

O paru su se pisale mnoge knjige i filmovi, a još su jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Nancyna smrt nikad nije do kraja istražena. A možda bi, da nije ubrzo nakon nje umro, Sid bio oslobođen optužbi. To nikad nećemo saznati.