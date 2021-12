Nikako nisam očekivala finale. Iznenadila sam se kad su me voditelji prozvali, rekla je za 24sata Siena Uremović (18). Plesačica je u showu "Supertalent" ponovno oduševila plesnim pokretima i pokupila komplimente od Martine Tomčić, Maje Šuput, Janka Popovića Volarića i Davora Bilmana.

Put od Australije do Zagreba trajao je 60 sati jer je prvo putovala od Australije do Amerike pa od Londona do Zagreba. Ovoga puta je u moćnu koreografiju utkala priču o Baba Rogi i noćnoj mori, a članovi žirija nahvalili su njezinu plesnu tehniku zaključivši da je ona bez ikakve dvojbe na svjetskoj razini.

- Ja se ne bih složio da je na svjetskoj razini, ja bih to još malo proširio intergalaktički. A vezano za priču - ako Baba Roga i noćne more izgledaju tako, ja sam spreman svaki dan imati noćne more - rekao je s oduševljenjem Bilman koji je još nakon audicijskog nastupa zaključio da Siena zaslužuje platinasti gumb. Sudjelovanje u showu ju je oduševilo i uzbuđena je zbog finala, ali nam nije htjela otkriti kakvu ćemo plesnu točku gledati.

Neću vam odati što sam isplanirala za finalni nastup, ali vas uvjeravam da će publiku itekako navesti na razmišljanje, samozatajno kaže Siena. U njezinu nastupu, kao i općenito u nastupima plesača, osim pokreta, važna je i glazba. Ispričala nam je da puno posvećuje vremena odabiru glazbe i važno je da je proživi na pravi način kako bi sve skupa imalo smisla i doprijelo do publike.

- Pjesma koja svira mi je jako bitna jer pomaže mom plesu i tako gradimo priču, ali se moram povezati s pjesmom, jer ako to ne uspijem, onda neće ni publika ništa osjetiti - poručila je. Siena i još 11 finalista natjecat će se za titulu najboljeg, ali ona nam tvrdi da se već osjeća kao pobjednica bez obzira na ishod.

- Dobila sam hrpu poruka podrške preko društvenih mreža i ljudi me traže da otvorim plesni studio za djecu i podučavam ih plesu. Osjećam se kao da puno djece računa na mene i da moram pobijediti samo radi njih, tako da bih zbog toga voljela postati 'hrvatski Supertalent' da se na mene ugledaju buduće generacije plesača - priča nam.

Kad smo prije nešto više od mjesec dana razgovarali sa Sienom, pojasnila nam je svoju poveznicu s Hrvatskom - djed i baka su Hrvati i žive u Australiji pa je presretna što ih često može vidjeti i provoditi puno vremena s njima. Kad su saznali da je njihova ljepotica ušla u finale, plakali su od sreće i "pucali" od ponosa.

- Oni su bili ti koji su me potaknuli da pokažem sve ono što znam i umijem publici i nadam se da ću to i nastaviti raditi - govori. Osim što vrhunski pleše, Uremović je od devete godine na natjecanjima ljepote.

- Izbori ljepote su me oblikovali u osobu kakva sam danas. Mislim da su izbori ljepote pomogli potaknuti moje samopouzdanje, samodisciplinu, važnost vraćanja zajednici i doživotna prijateljstva koja sam sklopila. Uvijek sam sretna kad drugi oko mene uspijevaju i poznata sam po tome da sam najveća navijačica za svoje prijatelje kad nastupaju - ispričala nam je. Imala je ozljedu kralježnice i liječnici su joj rekli da zbog toga više neće moći plesati.

To ju je shrvalo. Konstantno je plakala i osjećala se kao da joj je netko oduzeo veselje u životu. Međutim, tad se u njoj probudila drukčija Siena, koja se svega nekoliko tjedana nakon ozljede odlučila vratiti plesu. Borila se i danas joj je neizmjerno drago što nije odustala. U polufinalu je u publici nije mogao bodriti otac i rastanak s njim na aerodromu u Australiji je poprilično emotivan. Ipak, znala je da će je pratiti na malim ekranima i navijati za nju. S ocem ima poseban odnos i nije joj dao da ima dečka dok nije napunila 18 godina. Sad kad je punoljetna, i dalje nema dečka, ali zato što je previše zauzeta.

- Možda u budućnosti, ali trenutno sam fokusirana na svoje životno putovanje, u nadi da ću ostvariti svoje snove - ističe. Dani joj se sastoje od 6 do 10 sati plesa dnevno, a kad nije na plesu, voli ići u teretanu vježbati i plivati. Na pozornici hrvatske inačice showa ne bismo je gledali da joj majka, koja je iz Engleske, nije plesačica.

- Nakon što sam pohađala jedan od njezinih tečajeva plesa, pridružila sam joj se i od tada plešem. Kad sam imala 14 godina, pitala sam roditelje mogu li ići na audiciju za prestižnu plesnu školu u Melbourneu i prijavili su me. Prošla sam audiciju i počela trenirati u 'The Dance Company'. Nakon 6 mjeseci išla sam na audiciju za 'Rebecca Davies Radar Technique', elitni tim za obuku i postala član 'Architect Squadron'. I tu su me prihvatili - rekla nam je.

Priključila se u oba programa obuke i upoznala plesače, koji svi motiviraju jedni druge i podržavaju se da postanu odlični tehničari i plesači.

U finalu se u nedjelju za pobjedu bore: Azra Grljević, Josip Šušnjara, Emilio Alcantra, Anatacha Filimone, Oleg Tatarynov, Plesni studio Korak, Tetiana Kundyk, Lucija Šarčević, Fabijan Kovačević, Mark Bagarić, Taekwondo klub Marjan i Siena Uremović.