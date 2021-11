Pravi show na pozornici “Supertalenta”, koji je podigao žiri i publiku na noge u nedjelju, izazvala je Australka hrvatskih korijena Siena Uremović (18). Talentirana plesačica kod kuće ima kolekciju od 500 tijara koje je osvojila na izborima ljepote, a nama je ispričala sve o svojim počecima i koliko joj znači Hrvatska.

- Izbori ljepote su me oblikovali u djevojku kakva sam danas. Osjećam da su potaknuli moje samopouzdanje, samodisciplinu i doživotna prijateljstva koja sam sklopila. Uvijek sam sretna što drugi oko mene uspijevaju i uvijek sam poznata kao najveća navijačica svojih prijatelja kad nastupaju - kaže nam. Sieni su djed i baka iz Hrvatske, a tata joj je rođen u Australiji.

- Moji baba i dida žive u Australiji pa sam jako sretna što ih vidim i provodim puno vremena s njima. Vratila sam se u Hrvatsku 2012. da vidim širu obitelj i domove djeda i bake u Lici u kojima su odrastali kao djeca - kaže Siena. Hrvatski jezik ne ide joj baš najbolje.

- Zaista mi je žao što nisam naučila bolje govoriti hrvatski. Voljela bih da sam kao malo dijete pokupila više. Svakim danom razumijem sve više hrvatskih riječi i nadam se da ću u ne tako dalekoj budućnosti moći voditi cjelovit razgovor - kaže plesačica. Na ples ju je potakla, otkriva nam, majka.

- Moja mama je iz Engleske, i to je glavni razlog zašto sam htjela plesati. Nakon što sam pohađala jedan od njezinih tečajeva plesa, pridružila sam joj se i od tada plešem. Voli gledati moje nastupe i uvijek mi pomogne da ispravim tehniku ​​kad je to potrebno. U dobi od 14 godina pitala sam roditelje mogu li ići na audiciju za prestižnu plesnu školu u Melbourneu i bila sam toliko uzbuđena kad su me prijavili na audiciju - priča nam. No nije sve teklo “glatko”, imala je i tešku ozljedu.

- Kad mi je doktor rekao da se neću moći vratiti plesu, samo sam plakala. Bila sam u najmanju ruku shrvana. Osjećala sam se kao da mi je sve oduzeto. Nakon nekoliko tjedana odlučila sam da ću se boriti da se vratim plesu i jako mi je drago da sam uspjela - kaže Siena.

Otkrila je i da joj otac nije dao da ima dečka do 18. godine.

- Trenutačno sam previše zauzeta da bih imala dečka. Možda u budućnosti, ali trenutačno se samo fokusiram na svoje putovanje u nadi da ću ostvariti svoje snove - kaže. U hrvatskom “Supertalentu” sve joj se svidjelo.

- Apsolutno sam voljela biti na pozornici ‘Supertalenta’. Bila mi je velika čast nastupiti za Hrvatsku i žiri. Oni su bili tako ljubazni s komentarima i to me je definitivno dirnulo u srce. Moja obitelj i ja smo svi bili jako zadovoljni mojim nastupom. Prošlo je i bolje nego što smo se nadali - kaže Siena. Na kraju nas je zanimalo ima li još hobija osim plesa...

- Moji dani se sastoje od plesa 6-10 sati dnevno, ali kad nisam na plesu, volim ići u teretanu vježbati i plivati. Također volim putovati svijetom, ali to nismo mogli činiti posljednje dvije godine zbog pandemije.