Glumica (43) čeka treće dijete s 15 godina mlađim. Pamte je po velikom skandalu i preljubu...

Glumica Sienna Miller (43) je neko vrijeme izbjegavala biti u javnosti, a prije par dana postalo je jasno i zašto. Na dodjeli nagrada 2025 Fashion Awards pojavila se u bijeloj čipkastoj kombinaciji ispod koje su se vidjele gaćice, a kojom je otkrila da čeka treće dijete. Ona i njezin partner, glumac Oli Green (28) dobili su kćer 2023. godine, a Sienna s glumcem Tomom Sturridgeom ima i kćer Marlowe (12).

S Olijem, koji je od nje mlađi 15 godina, je u vezi od 2021. godine.

Foto: Maja Smiejkowska

- Nisam očekivala da će to postati išta ozbiljno, a onda sam se odjednom zaljubila - rekla je ranije za Harper's Bazaar, prenosi Daily Mail. Dodala je kako nije 'tražila mlađeg dečka'.

- Postoji generacijska razlika u tome kako muškarci poštuju žene. To je jako specifično za njega, dosta je mudar i prilagođen, vjerujem da je i to do generacije - objasnila je ranije. Sienna je i 2023. neobičnom haljinom pokazala trudnički trbuh.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Prije Greena, Miller je bila u vezi s Tomom Sturridgeom, poznatom po ulozi u Netflixovoj seriji 'Sandman'. Bili su zajedno četiri godine, a prekinuli su 2015. I dalje su u dobrim odnosima, a Sienna ga često naziva svojim 'najboljim prijateljem'. Zajedno odgajaju svoju kćer.

Siennu se pamti i po turbulentnoj vezi s Judeom Lawom. Upoznali su se 2004. na snimanju filma 'Alfie', a već do kraja godine su bili zaručeni. No, ljubav nije potrajala - svega par mjeseci kasnije ju je prevario s dadiljom svoje djece.

- Imala sam tek 23 godine i karijera mi je tek počinjala. Mislim da, ako sam to sve prošla, nema toga što ne mogu podnijeti - rekla je svojedobno.