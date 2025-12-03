Obavijesti

Show

Komentari 0
SENZACIJA NA CRVENOM TEPIHU

Glumica (43) čeka treće dijete s 15 godina mlađim. Pamte je po velikom skandalu i preljubu...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Glumica (43) čeka treće dijete s 15 godina mlađim. Pamte je po velikom skandalu i preljubu...
5
Foto: Maja Smiejkowska

Ovo će Sienni i njenom partneru biti drugo zajedničko dijete. Oni su 2023. dobili kćer, a Sienna ima kćer i iz veze s Tomom Sturridgeom. Lijepe vijesti objavili su na crvenom tepihu...

Glumica Sienna Miller (43) je neko vrijeme izbjegavala biti u javnosti, a prije par dana postalo je jasno i zašto. Na dodjeli nagrada 2025 Fashion Awards pojavila se u bijeloj čipkastoj kombinaciji ispod koje su se vidjele gaćice, a kojom je otkrila da čeka treće dijete. Ona i njezin partner, glumac Oli Green (28) dobili su kćer 2023. godine, a Sienna s glumcem Tomom Sturridgeom ima i kćer Marlowe (12). 

S Olijem, koji je od nje mlađi 15 godina, je u vezi od 2021. godine. 

The Fashion Awards 2025, in London
Foto: Maja Smiejkowska

- Nisam očekivala da će to postati išta ozbiljno, a onda sam se odjednom zaljubila - rekla je ranije za Harper's Bazaar, prenosi Daily Mail. Dodala je kako nije 'tražila mlađeg dečka'. 

- Postoji generacijska razlika u tome kako muškarci poštuju žene. To je jako specifično za njega, dosta je mudar i prilagođen, vjerujem da je i to do generacije - objasnila je ranije. Sienna je i 2023. neobičnom haljinom pokazala trudnički trbuh. 

Vogue World: London Fashion Week kicks off
Foto: Hollie Adams/REUTERS

Prije Greena, Miller je bila u vezi s Tomom Sturridgeom, poznatom po ulozi u Netflixovoj seriji 'Sandman'. Bili su zajedno četiri godine, a prekinuli su 2015. I dalje su u dobrim odnosima, a Sienna ga često naziva svojim 'najboljim prijateljem'. Zajedno odgajaju svoju kćer. 

Siennu se pamti i po turbulentnoj vezi s Judeom Lawom. Upoznali su se 2004. na snimanju filma 'Alfie', a već do kraja godine su bili zaručeni. No, ljubav nije potrajala - svega par mjeseci kasnije ju je prevario s dadiljom svoje djece. 

- Imala sam tek 23 godine i karijera mi je tek počinjala. Mislim da, ako sam to sve prošla, nema toga što ne mogu podnijeti - rekla je svojedobno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...
ČISTA RASKOŠ

Iva Todorić plakala prisjećajući se doba prije sloma Agrokora. Evo kako su tada živjeli...

Meni se emotivan svijet srušio jer mi smo velika obitelj. I nama se svima srušilo ono što smo mi gradili. Moj tata, četrdeset godina i mi svi s njim. Nas su doslovno izbacili na cestu', ispričala je nedavno poduzetnica Iva Todorić u emisiji 'MagNet'. Te su je riječi duboko potresle, a dok ih je izgovarala, emocije su je preplavile. Govorila je o 2017. godini, o trenutku kad je država zbog nagomilanih dugova i rizika od potpunog kolapsa uvela 'Lex Agrokor' i preuzela upravljanje nad kompanijom. Bio je to jedan od najvećih gospodarskih potresa u Hrvatskoj, a za obitelj Todorić i osobni slom. Kako bi se razumjelo što je značio trenutak kad, kako Iva kaže, 'nas su doslovno izbacili na cestu', treba se vratiti u razdoblje u kojem je obitelj živjela život kakav se u Hrvatskoj rijetko viđa.
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025