Glumica Sienna Miller (39) u četvrtak je izjavila da su joj britanske novine The Sun umalo uništile život, nakon što je s njihovim izdavačem riješila tužbu za hakiranje telefona.

Holivudska zvijezda pokrenula je sudski postupak protiv News Group Newspapers (NGN) zbog navodnog presretanja govorne pošte i zlouporabe privatnih informacija u rujnu 2019.

The Sun, dio carstva News Corp Ruperta Murdocha, zanijekao je nezakonito prikupljanje informacija i pristao se namiriti za 'znatnu odštetu' bez priznanja odgovornosti. Njezin slučaj se pojavio na Visokom sudu u Londonu, nakon što je 15-ak javnih osoba također namirilo tužbe protiv NGN-a zbog hakiranja telefona u sada ugašenom tjedniku News of the World.

Na sudu je njezin odvjetnik rekao da se glumica suočila s 'intenzivnim medijskim nadzorom i ozbiljnim upadom u njezin privatni život' koji je utjecao ne samo na nju, već i na njezinu obitelj i prijatelje.

- The Sun je posebno objavio brojne nametljive priče o njoj koje su sadržavale privatne detalje o njezinim odnosima i osjećajima, pa čak i njezine povjerljive medicinske podatke - rekao je odvjetnik David Sherbourne i dodao kako je to uključivalo otkrivanje detalja o glumičinoj trudnoći.

- Osjećala je u to vrijeme, i još uvijek osjeća, da joj je The Sun brutalno oduzeo izbor u tom pitanju - rekla je Sherbourne i dodao kako im Sienna 'nikada ne moći oprostiti ono što su učinili'.

Izvan suda, Miller je rekla da želi da slučaj ide do punog suđenja 'kako bi se razotkrio kriminal u NGN-u', ali su je veliki troškovi u tome spriječili.

- Oni su mi umalo uništili život. Sigurno sam vidjela kako su uništili živote drugih - rekla je glumica.

- Njihovo me ponašanje slomilo, oštetilo moj ugled - ponekad nepopravljivo - i natjeralo me da optužim svoju obitelj i prijatelje za prodaju informacija koje su me katapultirale u stanje intenzivne paranoje i straha - dodaje glumica.

Rupert Murdoch (90) je ugasio News of the World 2011. nakon što se otkrio da su novine unajmile privatnog istražitelja da hakira govornu poštu nestale djevojke koja je kasnije pronađena mrtva. To je dovelo do šire policijske istrage o ilegalnim metodama prikupljanja vijesti iz tabloida zbog koje je nekoliko novinara bilo suđeno.

Prošlog tjedna Meghan Markle (39) pozvala je na reformu tabloidne kulture nakon što je pobijedila u drugoj sudskoj pobjedi protiv britanskih Associated Newspapersa zbog kršenja privatnosti. Rekla je da industrija 'uvjetuje ljude da budu okrutni i profitira od laži i boli koju stvaraju'.