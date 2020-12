Sigetec čuva sjećanje na kultnu seriju 'Gruntovčani': Oslikali su pisarnicu, žele otvoriti i muzej

Na pisanici dimenzija 210X110 centimetara, u maniri naive radili su više od dva tjedna, po šest sati na dan. Obojica slikara, kako su nam rekli, sjećaju se kultne serije koja je Sigetec stavila na turističku kartu

<p>Znate kaj da ne bilo KUD-a Gruntovec i Sigečkog srca koji su već pred 12 let počeli davati skečove, hodati po svetu i podsećati ljude na to. Ne bi dolazili u Sigetec hoditi i turisti i slobodni namernici koji su po Sigecu sud iskavali gde budu kaj vidli kaj ima veze s Gruntovčani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pa evo se naša općina setila i Turistička zajednica kad drugi put dojdeju, budu se mogli slikati kod tog lepog jajca u sredini sela tu blizu cirkve i budu si mogli na opisnoj tabli prečitati ukratko kak je to se počelo u Sigecu s Gruntovčani - kazala nam je <strong>Milica Lukačinec</strong>, predsjednica Udruge i ujedno alfa i omega Sigečkog srca i KUD-a Gruntovčani, ispred velike pisanice oslikane motivima i likovima iz kultne serije 'Gruntovčani'.</p><p>Ona je u društvu slavnog <strong>Dudeka</strong> i <strong>Teteca</strong>, koje su utjelovili mještani <strong>Branko Korošec</strong> i <strong>Krešimir Lukačinec</strong>, sve objasnila stojeći ispred pisanice koju su oslikali slikari<strong> Stjepan Pongrac</strong> i <strong>Zdravko Šabarić</strong>. Na pisanici dimenzija 210X110 centimetara, u maniri naive radili su više od dva tjedna, po šest sati na dan. Obojica slikara, kako su nam rekli, sjećaju se kultne serije koja je Sigetec stavila na turističku kartu.</p><p>- Tetec, ti ve povedaj kaj nam još tu fali - upitao je Dudek, Teteca, koji se okrenuo prema pisanici na kojoj su naslikani glavni protagonisti serije čije je snimanje počelo 1975. godine.</p><p>- Tebe to zanima ili morti kog drugoga? Vidiš tu nam faliju Prsvetli i Regica, koji so se, kak je moderno - samo izolerali malo - odgovorio je Tetec.</p><p>Naime, unatrag 12 godina Gruntovčani i dalje žive ali u amaterskoj družini čiji su nam likovi prezentirali ispred sjajne pisanice dio raskoši koju oni i dalje prenose u svojim nastupima.</p><p>Sljedeći im je cilj da Općina Peteranec dopusti da se trg koji se nalazi pokraj Župne crkve sv. Marka evanđelista, prozove Gruntovčani. Općina Peteranec je financirala uređenje trga s 300.000 kuna i oslikavanje pisanice sa 20.000 kuna.</p><p>Turistička zajednica Koprivničko križevačke županije je 4.500 kuna platila spomen-ploču koja govori o ovoj kultnoj seriji, jer je ona proslavila ne samo žuapniju, već i cijelu Podravinu.</p><p>Udruga Sigečko srce, koja baštini ostavštinu Gruntovčana svake godine organizira Gruntovčanijadu, ali ove godine zbog korone je ona izostala.</p><p>Milica Lukačinec nam je rekla da postoji samo jedna kuća u Sigecu gdje je snimana serija i da će ju zato pokušati renovirati i konzervirati. Nadaju se da će se uz pomoć općine jednog dana pronaći novac kako bi se otvorio muzej u kojem će se oni stariji podsjetiti na omiljenu seriju, a oni kasnije rođeni na samom izvoru saznati sve informacije o ‘Gruntovčanima’ - omiljenoj tv-seriji koja se gledala u cijeloj Jugoslaviji. Kako kažu - od Triglava do Vardara. </p>