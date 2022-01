Još nije imala ni 18 godina, a već je snimila deset filmova. Počela je dobivati i angažmane iz inozemstva. Neda Arnerić, diva koje se s čežnjom sjećamo, napustila nas je 10. siječnja 2020. u 67. godini.

Na prvi angažman u Izraelu s njom je putovala majka. Nedin otac je bio liječnik, a mama domaćica pa je mogla putovati s kćeri i pratiti je na snimanjima. Prvu ulogu dobila je već 1966. u filmu “San” Puriše Đorđevića. Imala je samo 13 godina kad je postala jedna od prvih dječjih filmskih zvijezda bivše zemlje. U sljedećih pet desetljeća snimila je više od 110 filmova, snimala je sa svjetskim zvijezdama, odigrala nebrojeno kazališnih predstava.

Proslavio ju je film “Višnja na Tašmajdanu” redatelja Puriše Đorđevića u kojem je igrala s Miodragom Petrovićem Čkaljom, Velimirom Batom Živojinovićem i Radmilom Savićević. U drugom filmu koji je snimala s redateljem Đorđevićem već je bila istinska zvijezda. O njoj su svi maštali, činili sve da budu u Nedinoj blizini, a ona je bila nesretna jer zbog uspjeha ne odrasta s vršnjacima.

- Ne mogu otići u klub i bezbrižno se isplesati jer me svi prepoznaju. Moji vršnjaci su često bili vrlo okrutni i svašta mi govorili. Ne žele me u društvu jer misle da sam umišljena. Govore mi neka idem svojim filmašima, a to su sve ljudi mnogo stariji od mene - govorila je Neda s jedva 18 godina.

Kako Akademija ne dopušta snimanja prve dvije godine, dvojila je hoće li se odreći snimanja ili studija. Poslušala je savjet proslavljenog para, redatelja Veita Relina i njegove supruge, glumice Marije Schell. Upoznala ih je 1972. snimajući film “Chamsin” u njegovoj režiji.

- Dugo sam s njima pričala i pitala ih što bi bilo pametnije, napustiti uloge i kamere i završiti studij ili napustiti Akademiju pa nastaviti snimati filmove. Oboje su mi savjetovali da nastavim snimati jer studij mogu završiti uvijek. Rekli su da bi to bio čisti gubitak vremena - rekla je Neda kao 18-godišnjakinja. Bilo je to u Parizu, kamo je prvi put otputovala bez majke. No pisala joj je svaki dan, a mama je pisma sačuvala.

- Ona danas djeluju kao pravi dnevnik u koji sam bilježila svoje strahove, radosti, dane... - govorila je Neda.

Tad je boravila u unajmljenom stanu u Parizu i bila je uznemirena. Imala je, pisala je, tremu, osjećala se kao domaćin u stanu koji podsjeća na boemsko mjesto. Kasnije se snašla i Pariz joj je postao lijepo mjesto za život, a stekla je i nove prijatelje. Napokon je osjećala da su je vršnjaci prihvatili. Naposljetku joj je bilo žao kad je morala otići. Kasnije je počela i noćna snimanja, za što je napisala da joj se nije sviđalo jer je voljela spavati.

- Sinoć sam puno plakala. Izgleda da je na svakom snimanju oko sredine filma kriza. Snimala sam scenu na zabavi u kojoj trebam plakati. Nisam bila zadovoljna. Zamolila sam pauzu, koncentrirala sam se, pomislila na sve vas, na kuću, Beograd i bilo mi je teško. Slatko sam se isplakala pred kamerama. Sad idem spavati sa svojom kućom, lutkom i našom glazbom. Moji spakirani koferi već uvelike spavaju - zadnje je što je napisala.

Tijekom godina njezina je popularnost rasla, a glumačkim umijećem zadivila je cijelu Jugoslaviju. Sjajne je uloge odigrala u filmovima “Užička Republika”, “Sutjeska”, “Varljivo leto ‘68”, “Ispravi se, Delfina”... Njezina glumačka karijera bila je sve bogatija iz godine u godinu. Snimala je s najvećim zvijezdama jugoslavenskog filma, ostvarila je iznimno zapaženu međunarodnu karijeru.

Od djetinjstva se zanimala i za druge umjetnosti pa je učila plesati balet kod Danice Šetine. Bila je članica Dječje dramske grupe Radio Beograda. Zbog ranog ulaska u svijet filma roditelji su joj bili izrazito zaštitnički jer su se brinuli o nastavku obrazovanja. Neda je tad bila završila drugi razred gimnazije. Roditelji su htjeli da završi i fakultet, računali su s padom popularnosti u bliskoj budućnosti, upozoravali je na neizvjesnost glumačkog posla. Neda se ni na što nije obazirala, snimala je i ubirala lovorike. Naučila je i talijanski, francuski, engleski i ruski jezik. Godinama kasnije je diplomirala povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. U Zagrebačkom kazalištu mladih je 2016. igrala u predstavi “Živjet ćemo bolje” redateljice Senke Bulić, a posljednju filmsku ulogu ostvarila je u hrvatskom filmu “Aleksi” u režiji Barbare Vekarić.

I njezin privatni život često je bio izložen očima javnosti. Prvi put se udala za kolegu Dejana Karaklajića. Upoznali su se na snimanju “Užičke republike” pa je zbog velike ljubavi nazvala agenta i rekla mu da odbija ponuđenu joj ulogu jer se udaje. Čak ni prijetnje da zbog toga više neće dobivati inozemne uloge nisu je uplašile. Ipak, samo dvije godine kasnije se razvela, ali je s Karaklajićem ostala u prijateljskim odnosima.

Potom se zbližila s glumcem Radom Markovićem, starijim 32 godine od nje. Nitko se nije slagao s njezinim izborom, a posebice ne roditelji. Nedu to nije pokolebalo. Samo tri godine kasnije brak se raspao, a Neda je shvatila da su roditelji bili u pravu. Kasnije je govorila novinarima da je uz Radu zavoljela ozbiljnu glazbu, tenis, skijanje i prirodu. Neda je bila mlađa čak i od Radina sina, poznatog filmskog redatelja, Gorana Markovića. On je prihvatio očev novi brak, pa je Neda rado pričala i anegdotu sa snimanja.

- Goran je bio beskrajno duhovit čovjek. U vrijeme kad sam bila u braku s njegovim tatom, to je za sve nas bila smiješna situacija. Bila sam mu, zapravo, maćeha pa me tražio džeparac i pitao što sam kuhala za ručak. Poslije je i Goran povukao na tatu jer uvijek je imao mlađe žene. Ne pada jabuka daleko od stabla - govorila je.

Onda je u čekaonici beogradske Vojno-medicinske akademije upoznala najveću ljubav, liječnika Milorada Mešterovića. Neda je doputovala iz Zagreba, gdje je snimala TV film “Ucjena”, u režiji Vladimira Fulgosija, a Mešterović s doktorske specijalizacije u Salzburgu.

- Upoznali smo se 5. rujna 1981. Kasnije je došao pogledati predstavu ‘Mušica’. Nakon nje smo otišli na večeru, poslije večere smo se zbližili i počeli zajedno živjeti nakon samo nekoliko dana. Imala sam sreću. Prije toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo prijateljica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu je taj jedan muškarac - prepričavala je Arnerić.

Dodala je da je Milorad njoj - sve. Brat, muž, tata, ljubavnik i prijatelj. Odmah je shvatila da je on divan, plemenit, dobar, pošten, svjetski čovjek koji je mnogo putovao, koji će je voditi kroz život i biti korak ispred nje. U braku su proveli 36 godina. Sve je bilo skladno dok Milorad nije obolio od atrofije mišića. Neda ga je njegovala, godinama se brinula o njemu kao o kapi vode na dlanu. Zbog toga su zamijenili stan bez lifta i kupili novi u zgradi s liftom. Njegova bolest bila je razlog što više nisu odlazili u vilu u Austriji i kuću u Rovinju, gdje su punili baterije. O suprugu je pričala s puno ljubavi. Idilu nije pokvarila ni spoznaja da neće imati djecu. Željela ih je, ali nije joj se posrećilo, pričala je.

- Željela sam biti majka, ali Bog nije tako htio, ili sudbina. Htjeli smo jednom i posvojiti dječaka, no procedura je bila toliko komplicirana da smo na kraju odustali. No svako zlo za neko dobro. Vidim da je sad, u ovom poremećenom sustavu vrijednosti, teško odgajati djecu, a to mi je lijepo objasnila i prijateljica. Oko mene je mnogo mališana jer pored djece moje prijateljice su i nasljednici moga brata - govorila je.

U prosincu 2018. ostala je bez supruga, koji je preminuo nakon duge borbe s teškom bolešću. Od njegove se smrti Neda nikad nije oporavila. Bio je uz nju u kobnim trenucima kad je pala s terase njihova stana. Mešterović je tad rekao kako su zajedno gledali Đokovićev meč, a ona je izašla na terasu. Čuo je da je pala. Bio je uz nju dok se oporavljala. Dvije godine nakon njegova odlaska beživotno tijelo glumice pronašao je njezin brat Predrag. Htio je posjetiti sestru, ali vrata njezina beogradskog stana bila su zaključana. Kako nije odgovarala na pozive, Predrag Arnerić je nazvao bravara koji je provalio. Nakon ulaska u stan naišao je na grozan prizor - preminulu Nedu na stolici. Hitna pomoć je odmah utvrdila smrt.