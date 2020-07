Počele karijeru scenama seksa i zbog toga nikad nisu požalile...

Mira Furlan, Jagoda Kaloper, Ena Begović, Neda Arnerić, Zrinka Cvitešić i mnoge druge glumice skinule su se za potrebe filma. Ako uloga to nalaže, profesionalcima ne bi trebalo biti problem, a kontroverze su suvišne.

<p>Glumačka profesija iziskuje od profesionalaca na setu ili kazališnim daskama ponekad i da se ogole do kraja. Golo tijelo u kontekstu umjetnosti koja se stvara za mnoge je glumce i glumice s pravom nešto sasvim normalno, čemu ne pridaju poseban značaj. Za potrebe uloge spremni su skinuti se pred svima. Velik broj poznatih holivudskih zvijezdi prošao je taj put, a isto vrijedi i za glumice našeg podneblja.</p><p><strong>Jagoda Kaloper</strong> razodjenula se kao 24-godišnjakinja u filmu 'W.R. - Misterije organizma' kultnog srpskog redatelja Dušana Makavejeva iz 1971., koji istražuje odnos komunističke politike i seksualnosti. Istu stvar učinila je i hrvatska glumica <strong>Mira Furlan</strong> u Kiklopu Antuna Vrdoljaka, a tada je imala 27 godina. u ulozi Enke snimila je nekoliko strastvenih scena s Franom Lasićem, a otada je zauvijek u očima ljubitelja sedme umjetnosti ostala upamćena kao filmska zavodnica. Postala je seks simbol nakon filmova 'Horvatov izbor' i 'Otac na službenom putu' u kojem je u klinču s Mikijem Manojlovićem.</p><p><strong>Ena Begović</strong> pojavila se u mokroj prozirnoj majici u moru, u dobro poznatoj sceni filma 'Pad Italije'. Redatelj Lordan Zafranović mladu Enu instantno je katapultirao među glumačke zvijezde tadašnje države. <strong>Neda Arnerić</strong> imala je 27 godina kad je igrala u filmu 'Ko to tamo peva' legendarnu scenu sa Slavkom Štimcem, a nešto kasnije, u filmu 'Haloa, praznik kurvi' iz 1988., s Rankom Zidarićem je odglumila jednu od najeksplicitnijih scena seksa u tadašnjoj jugoslavenskoj kinematografiji.</p><p><strong>Lucija Šerbedžija</strong> išla je stopama holivudskih zvijezda i 1997. godine skinula se za prvi broj hrvatskog Playboya, što je u Hrvatskoj izazvalo veliki skandal i natjeralo je glumicu da zbog svega požali. Domaća malograđanština isplivala je na površinu u još nekoliko navrata, a nešto modernija uloga koja je podrazumijevala skidanje veže se uz <strong>Zrinku Cvitešić</strong>, koja se razgolitila 2003. u filmu 'Konjanik', godinu dana nakon što je diplomirala na Akademiji i započela svoju karijeru.</p><p>Jedno od posljednjih glumačkih skidanja koje je podignulo nepotrebno puno prašine je i uloga diplomirane liječnice i glumice <strong>Made Peršić</strong> u predstavi Ivice Buljana 'Elementarne čestice', izvedenoj na Dubrovačkim ljetnim igrama, a režiranoj prema poznatom romanu francuskog pjesnika, esejista i romanopisaca Michela Houellebecqa.</p><p>- Neko vrijeme sam razmišljala o tome koliko je pametno skinuti se u debiju i hoće li me to obilježiti kao glumicu koja se skida gola i hoće li zbog toga redatelji u budućnosti to uvijek tražiti od mene. Shvatila sam da ne želim kalkulirati i da samo želim raditi ono što mislim da je dobro za predstavu - rekla nam je svojedobno Peršić.</p><p>U Hollywoodu se oko golog ženskog tijela na filmu nikad nije stvarala prevelika drama, a značajan izuzetak je tek uloga <strong>Brooke Shields</strong> u dobro poznatom filmu 'Plava laguna', u kojem je glumica još uvijek bila maloljetna. Imala je tek 14 godina, a producenti su završili na sudu. Ipak, uspjeli su se 'izvući', dokazavši da je sve škakljive scene odradila starija dublerica, a one u kojima je Shields razodjenuta iznimno se pazilo da ni u jednom trenutku ne otkriju previše. Barem za standarde suda.</p>