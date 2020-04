'Silovatelj me drogirao u baru. Moj oporavak je dugo trajao...'

Velška pop pjevačica Aimee Duffy (35) prije nekoliko godina povukla se iz javnosti iako je imala poprilično uspješnu glazbenu karijeru. Prije dva mjeseca odlučila je prekinuti šutnju i s brojnim fanovima podijeliti s kakvim se problemima nosila proteklih godina. U svojoj ispovijesti priznala je kako ju je nepoznata osoba drogirala zatočila i silovala, a sada je odlučila otkriti detalje.

- Počinitelj me drogirao u jednom baru u kojem sam slavila rođendan. Poslije me smjestio u hotelsku sobu i silovao me. Sjećam se boli i pokušaja da ostanem pri svijesti. Ne znam kako sam imala snage izdržati te dane. Trudila sam se ostati mirna i normalna koliko je bilo moguće u takvoj situaciji, a kad me doveo u moju kuću, sjedila sam, omamljena, poput zombija. Znala sam da mi je život u neposrednoj opasnosti, priznao je da me želi ubiti - napisala je pjevačica.

Ime počinitelja iz nepoznatih razloga ne želi otkriti. Jedino što čemu se iskreno nada je da će joj ova ispovijest vratiti osmijeh u očima i svjetlost u životu.

- Sada mogu ostaviti ovo iza sebe, u prošlosti, tamo gdje i pripada. Nadam se da više neće biti pitanja: 'Što se dogodilo Duffy?' Sada znate i ja sam slobodna - napisala je za kraj.

U veljači je napisala kako je oporavak nakon silovanja i zlostavljanja trajao tugo, ali da se sada osjeća bolje. Otkrila je i razlog zašto je odustala od glazbe koja joj je bila najvažnija stavka u životu.

- Možete samo zamišljati koliko puta sam dvojila hoću li ovo napisati, razmišljala o načinu na koji bih to napisala i kako bih se osjećala nakon toga. Nisam potpuno sigurna zašto je sad pravo vrijeme i zašto se osjećam oslobođeno i uzbuđeno jer progovaram. Ne mogu objasniti. Mnogi od vas su se pitali što mi se dogodilo, zašto sam nestala. Novinar me kontaktirao, našao je način kako doći do mene i sve sam mu ispričala prošlog ljeta. Bio je ljubazan i bilo je nevjerojatno konačno progovoriti. Nekoliko sam dana bilo silovana, drogirana i držana u zatočeništvu. Preživjela sam, a oporavak je potrajao. Nema laganog načina kako to ispričati. Mnogo sam vremena posvetila tome da opet osjetim radost u svom srcu, a to osjećam sada. Pitate se zašto nisam iskoristila svoj glas kako bih izrazila bol koju osjećam? Nisam htjela pokazati svijetu tugu u mojim očima. Pitala sam se kako mogu pjevati iz srca koje je slomljeno. Polako je prestalo biti slomljeno - ispričala je potresno svjedočanstvo pjevačica.

