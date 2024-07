Silvija je u 'Život na vagi' ušla s 129 kila: Objavila fotografije sa snimanja i kako sad izgleda...

Silvija Temšić, kandidatkinja 7. sezone RTL-ovog 'Život na vagi' prisjetila se svoje avanture u tom showu. Na svojim društvenim mrežama objavila je fotografije s početka snimanja, kao i fotografiju sebe kako danas izgleda.

- Godina je prošla... Uspomene su ostale upisane duboko u srcima... Što one lijepe, što one manje lijepe... Jedno nezaboravno iskustvo... Još nezaboravnija ekipa... Promjene su vidljive i one izvana i one iznutra... Najvažnije je da smo mi zadovoljni sami sobom... Da je zdravlje u prvom planu... I da prvenstveno volimo sami sebe - napisala je Silvija.

Osim tih fotografija, Silvija se na Instagramu prisjetila i ljubavi koju je upoznala u showu, a to je Mislav Vlašić, koji ju je nedavno i zaprosio!

- Godina dana je prošla otkako sam osjetila prve leptiriće... Ti leptirići su i dalje tu, jer se pored tebe osjećam kao da lebdim... Moj osmjeh ne silazi s lica, a to je jako dobar znak... Riječi nisu dovoljne da ti kažem koliko mi značiš... Volim te, obožavam te... Ljubav moja, moje sve - napisala je Silvija te označila Mislava.

Usput se u objavi i zahvalila svima koji su radili na emisiji, na tome što su ih nesvjesno spojili.

Za 24sata je Silvija otkrila sve detalje zaruka. Mislav ju je zaprosio na prvu godišnjicu veze, pripremio je sve za piknik...

- Nisam očekivala zaruke. Bilo mi je drago što me odveo na lokaciju na kojoj smo se upoznali, i to mi je već bilo dovoljno. A kad sam ga vidjela da kleči ispred mene, ne znam to opisati, ostala sam bez riječi. Ne znam što mi je sve prošlo kroz glavu, ali znam da ga volim i to je to - ispričala nam je.

Foto: Privatni Album

Podsjetimo, u prošloj sezoni "Života na vagi" Silvija je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma.