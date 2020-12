Silvio pobijedio Andrijanu pa je ispala: Odlazim uzdignute glave

Dok se na tajnoj lokaciji vodila borba za opstanak, na imanju su farmeri lagodno uživali u danu i radovima. Glavna tema razgovora bila je Dora i njezini vranci koje je čuvala kod sebe

<p>Na tajnoj lokaciji održan je dvoboj između <strong>Silvija</strong> i <strong>Andrijane</strong>. Zadatak je bio unutar pet minuta što više jabuka zubima prenijeti iz bačve s vodom do svojih košara, dok su im pritom ruke bile zavezane iza leđa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Silvio je bio uspješniji u dvoboju i tako izborio svoj ostanak u showu, dok je za Andrijanu natjecanje završilo.</p><p>- Bez obzira što je igra završena za mene idem doma, ali idem uzdignute glave i s ponosom - poručila je Andrijana na izlasku.</p><p><strong>Tomislav </strong>se, kaže Silvio, razveselio njegovom povratku, no primijetio je strah i nemir u njegovim očima.</p><p>- Postoji šansa kako sam izbacio Andrijanu, da će tako i on ubrzo. Definitivno ću sad ovaj nastavak boravka u ovoj kućici zajedno s njim iskoristiti da pregledam sve moguće taktike protiv njega i njegove mane da usavršim i pretvorim u svoju pobjedu - kazao je Silvio.</p><p>Tomislav je priznao kako bi ipak više volio da je u dvoboju pobijedila Andrijana.</p><p>- Mislim da je ipak to bilo malo previše za očekivati - dodao je.</p><p>Dok se na tajnoj lokaciji vodila borba za opstanak, na imanju su farmeri lagodno uživali u danu i radovima.</p><p>Glavna tema razgovora bila je<strong> Dora</strong> i njezini vranci koje je čuvala kod sebe, a što misli o njoj, <strong>Saša</strong> je otkrio i <strong>Josipu</strong>.</p><p>Dok su radili na zadatku, Saša mu je kazao da je se pripazi da ga ne pokuša zeznuti.</p><p>- Ja znam da Dora manipulira i dopuštam joj da me može manipulirati na neke načine - zaintrigirao je Josip, a Saša je zaključio kako će Dora prijeći preko svega samo da bi došla do glavne nagrade.</p><p>- Josip ima neke emocije prema Dori koje su malo više od prijateljskih - ustvrdio je Saša, a Josip je svima razriješio misterij:</p><p>- Dora mi je ovdje najprivlačnija od svih žena i ja sam to njoj priznao jedne pijane noći i došli smo na to da između nas može biti samo prijateljstvo i ništa više!</p>