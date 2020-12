Doru kandidati gledaju 'ispod oka': Mora je se moliti za lovu

<p>Kako je prethodnog dana na odabiru duelista, <strong>Saša </strong>svoj kamen dao <strong>Dori </strong>uz obrazloženje da čuva vrance koje je osvojila te ne da zajednici, na imanju se povela rasprava o Dorinim vrancima koje je dobila u igri imuniteta.</p><p>- Oni to zamjeraju, vide to kao Dora je to zadržala za sebe, Dora je sebična i to je sad plodno tlo - nastavi niz s epitetima - kazala je Dora, a njezin najžešći kritičar Saša usporedio ju je kao banku u banci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati na 'Farmi'</strong></p><p>-To ispada kao da ju se mora moliti za lovu - rekao je te otkrio Princeu kako je to samo jedan od razloga koje je naveo na odabiru, a ostale, kako kaže, nije zbog mira u kući. </p><p>Vidjevši kako je zbog vranaca koje čuva kod sebe farmeri gledaju ispod oka, Dora ih je odlučila dati gazdi Stjepanu.</p><p>- Sad kad sam dala vrance, ne očekujem da će to išta promijeniti jer ljudi su ovdje odlučili kako će me gledati i mogu se popeti na trepavice i neće se ništa promijeniti, a niti se ja mislim mijenjati - odlučna je.</p><p>Dok se na imanju vode borbe oko Dorinih vranaca, na tajnoj lokaciji Silvio se priprema za dvoboj koji ga očekuje, a Tomislav i Andrijana ni ne slute što im slijedi.</p><p>- Oni od jutra danas apsolutno ništa ne rade, dosađuju se, spavaju, pričaju neke gluposti, ni ne znaju što će biti - izjavio je Silvio i dodao:</p><p>- Zbog Maje se želim vratiti na farmu. Žao mi je što će jedan od njih danas izletjeti van, ali ovo je ionako samo igra.</p><p>Koga će Silvio izabrati u dvoboj te tko od tajnih farmera zauvijek napušta farmu, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.</p>