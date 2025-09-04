Šime Elez i Maja Šuput ne kriju da provode noći u Splitu! Piju koktele na poznatoj lokaciji

Maja Šuput (45) i Šime Elez ponovno plijene pozornost javnosti. Pjevačica i bivši 'Gospodin Savršeni' susreli su se na večeri u Žnjanu, prvi puta otkad se Elez vratio u Hrvatsku nakon svoje motorističke avanture. Na društvenim mrežama Šime je podijelio Instagram story s koktelima na Žnjanu.

Foto: Instagram

Gotovo istovremeno javila se i Maja, što je dodatno podgrijalo špekulacije koje posljednjih tjedana kruže. Inače, nakon što je Elez sudjelovao u spotu za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', njihova su viđanja postala učestala, a javnost je nagađala o navodnoj romansi, bez službene potvrde, no uz niz sitnih znakova poput usklađenih objava i zajedničkih pojavljivanja.

Foto: Instagram

Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).

Foto: PROMO