Obavijesti

Show

Komentari 5
LJETNA ROMANSA

Šime Elez i Maja Šuput ne kriju da provode noći u Splitu! Piju koktele na poznatoj lokaciji

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Šime Elez i Maja Šuput ne kriju da provode noći u Splitu! Piju koktele na poznatoj lokaciji
5
Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez podijelili su gotovo iste fotografije pića na Žnjanu

Maja Šuput (45) i Šime Elez ponovno plijene pozornost javnosti. Pjevačica i bivši 'Gospodin Savršeni' susreli su se na večeri u Žnjanu, prvi puta otkad se Elez vratio u Hrvatsku nakon svoje motorističke avanture. Na društvenim mrežama Šime je podijelio Instagram story s koktelima na Žnjanu.

AVANTURA JE GOTOVA Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta
Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta
Foto: Instagram

Gotovo istovremeno javila se i Maja, što je dodatno podgrijalo špekulacije koje posljednjih tjedana kruže. Inače, nakon što je Elez sudjelovao u spotu za Majinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', njihova su viđanja postala učestala, a javnost je nagađala o navodnoj romansi, bez službene potvrde, no uz niz sitnih znakova poput usklađenih objava i zajedničkih pojavljivanja. 

Foto: Instagram

Podsjetimo, sredinom lipnja Maja je šokirala brojne pratitelje objavom da se u ožujku razvela od Nenada Tatarinova nakon šest godina braka, u kojem su dobili sina Blooma (4).

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Znaš li tko sam? Izbacili su ga iz glazbene škole jer je bio 'lijen i netalentiran', a postao je ikona
PROSLAVLJENI GLAZBENIK

Znaš li tko sam? Izbacili su ga iz glazbene škole jer je bio 'lijen i netalentiran', a postao je ikona

Prvi put sam stvarno bio fasciniran zvukom gitare na koncertu grupe Manjifiko u Sarajevu, prisjetio se jednom prilikom glazbenik
Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan
POPULARNA ZADRANKA

Cijela Hrvatska znala je za suze Doris Pinčić: Glumica i omiljena voditeljca slavi 37. rođendan

Rođena Zadranka ime je dobila po pjevačici Doris Dragović na prijedlog oca Marija. Proslavila se u 'Larinu izboru' autorice Jelene Veljače, a serija se prikazivala u čak 41 zemlji. Često je plakala pa je postala meme
Ella Dvornik: Sedam dana živim s bivšim suprugom i kćerima
ŽIVOT NAKON LJUBAVNOG KRAHA

Ella Dvornik: Sedam dana živim s bivšim suprugom i kćerima

Ella Dvornik prolazi kroz razvod s Charlesom Pearceom, a kćeri Balie Dee i Lumi Wren trenutačno žive s ocem u Istri. Ella ih viđa svaki drugi tjedan, ali tad se seli i sedam dana provodi pod istim krovom s bivšim

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025