AVANTURA JE GOTOVA

Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Šime Elez završio je putovanje života, a ovako je regirao na pitanje je li Šuput bila zabrinuta
Foto: PROMO

Bivši 'Gospodin Savršeni' otkrio je detalje s 'Balkana' i priznao koji su mu trenuci bili najteži. Na motoru je prošao kroz šest zemalja, a otkrio je i koja ga je destinacija najviše oduševila

Šime Elez nedavno je priveo kraju svoju 'Balkan Rally' avanturu, tijekom koje je na društvenim mrežama redovito dijelio doživljaje vožnje motorom kroz regiju. Ruta ga je odvela kroz šest različitih zemalja, a iako nije sve uvijek išlo po planu, uz podršku kolega bajkera uspješno je savladao sve prepreke. Bivši 'Gospodin Savršeni' otkrio je i što mu je na putu bilo najizazovnije, ali i koja ga je destinacija posebno očarala.

Foto: rtl

- Bio je to prvi dan i jak pljusak koji nas je zahvatio u Crnoj Gori. To mi je bilo prvi put da sam doživio takve uvjete, na motoru pri većoj brzini. U tom trenutku još nisam imao koordinirane ruke i noge i bilo mi je jako teško. Tada sam imao svakakve scenarije u glavi. Mislim da je poslije bilo i zahtjevnijih trenutaka, ali su lakše prolazili - priznao je Šime za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje koja mu je država ostavila najveći dojam, Šime je bio prilično jasan.

- Što se tiče ljepota, to je Crna Gora. Ima predivne pejzaže za vožnju, osobito unutrašnjost - brdska područja poput Durmitora. Šume, kanjoni, zanimljive scene...Grčku sam ranije posjetio i nekako mi je ta zemlja cijela ista. Suho raslinje gdje god pogledaš, naravno gradovi su lijepi, puni znamenitosti - otkrio je Splićanin.

Foto: Privatni album/

Novinari su ga upitali i je li ga tijekom putovanja brinula pjevačica Maja Šuput, na što je odgovorio tek osmijehom. Inače, ovoga ljeta mnogo se nagađalo o njihovom odnosu. Nakon što je Elez zaigrao glavnu ulogu u Majinom spotu 'Nisam ja za male stvari', njih dvoje postali su vrlo bliski, a često su dijelili i zajedničke fotografije. Ipak, ni Maja ni Šime nisu javno potvrdili vezu.

Podsjetimo, Maja se početkom srpnja, nakon šest godina braka, razvela od, sada već bivšeg supruga, Nenada Tatarinova, s kojim ima sina Blooma (4).

