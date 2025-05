Šime Elez nam otkrio: 'Nisam mislio da ćemo Laura i ja postati hit! A Vanja? Bili smo u izlasku'

Nakon što su kamere prestale snimati, a svjetla reflektora nestala, Šime Elez vratio se u svakodnevicu. Prilagoditi se na 'stvarni svijet' nakon intenzivnih snimanja, izazova i emocija u 'Gospodinu Savršenom', priznaje, nije bilo jednostavno.

- Bilo je čudno! Kad sam se vratio u normalan ritam, trebalo mi je malo da se priviknem na to da me nitko ne pita kako se osjećam svakih deset minuta - govori nam Splićanin, koji je gledateljima postao poznat kao jedan od dva 'Gospodina Savršena' iz četvrte sezone istoimenog showa.

Pažnja javnosti i prepoznavanje na ulici nisu ga previše iznenadili.

- Zabavno mi je što mi ljudi i dalje prilaze na ulici - kaže Šime.

Foto: Privatni album

Iako su ga najbliži podržavali od početka, nisu bili iznenađeni njegovim odlukama.

- Bilo je zezanja, ali svi su me gurali naprijed - dodaje Šime.

Sjećanja na snimanja 'Gospodina Savršenog' ostala su mu posebno draga.

- Definitivno sve avanture koje smo prošli, putovanja, upoznavanje novih ljudi... Bilo je stvarno nezaboravnih trenutaka - ističe Šime.

Foto: RTL

Na pitanje bi li se ponovno prijavio odgovara: 'Ne žalim ni za čim pa mogu reći - opet bih'. Sačuvati privatnost nakon izlaska iz showa nije mu bilo teško.

- Možda u početku nije bilo lako, ali nisam osoba koja će se previše opterećivati time. Živim svoj život - priznaje Šime.

Foto: Privatni album

Na komentare na društvenim mrežama reagira s dozom humora. Naučio je ne uzimati ih previše osobno.

- Čitam ih, naravno. Nekad se nasmijem, nekad se pitam gdje ljudi izvlače takve teorije - kaže nam Šime Elez.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka iz showa bio je njegov razgovor s Laurom Prgomet o datumu rođenja.

- Nisam očekivao da će taj trenutak postati hit, ali kad bolje razmislim - ljudi vole takve spontane reakcije. U trenutku kad me pitala koji mi je datum rođenja, pomislio sam: 'Ajme, još jedna u nizu s horoskopima' - prisjeća se Šime.

Rođen je 4. listopada 1998. godine. Što se tiče horoskopa, zabavlja ga čitati, ali ne temelji svoje odluke na njemu. Nakon showa još se neko vrijeme čuo i vidio s Laurom.

- Ali realnost je da se svi nakon showa vraćamo svojim životima - dodaje Šime.

Foto: RTL

Posljednju ružu u finalu dao je Vanji Stanojević jer je bio impresioniran njezinom iskrenošću i načinom na koji su se povezali.

- Osjećao sam da se baš taj odnos jako zdravo razvijao. Naravno da je drugačije kad nestane pritisak kamera. Morali smo vidjeti funkcioniramo li i bez tog posebnog konteksta. Bilo je malo teško vratiti se svakodnevici s odnosom koji je započet pod drugačijim okolnostima. Kao da spajaš dva svijeta. Treba vremena - ističe Šime.

Prijateljstvo s Vanjom

Na pitanje u kakvom je danas odnosu s Vanjom odgovara: "Na ljubavnom planu to je gotova priča, ali nismo neprijatelji. Ne bih se više vraćao na to. Sreli smo jednom prilikom nakon svega što se dogodilo, Vanja se s još jednom kandidatkinjom iz showa nakon snimanja 'Večere za 5' pridružila mojem društvu u noćnom izlasku u Zagrebu. Čak nam je i Laura nakratko pravila društvo, ali samo putem videopoziva. Ponekad imam osjećaj kao da smo svi jedna velika obitelj koja se stalno svađa pa miri. Tako to valjda ide".

Foto: RTL

S odmakom ističe da svako iskustvo nosi nešto vrijedno. Iako njihova veza nije završila onako kako su možda očekivali, bila je iskrena u tom trenutku. Sad to vidi kao lijepu uspomenu koja je iza njega. Fokusiran je na sport, avanture i nove projekte, ali otvoren i za ljubav. Vjeruje da će se ona prava dogoditi kad bude suđeno.

Danas su mu u partnerskim odnosima najvažniji iskrenost i zajednički interesi.

Foto: Privatni album

Ovu fazu svog života opisuje kao period u kojem osjeća slobodu, suočava se s novim izazovima i osobno raste. Priznaje da mu je sudjelovanje u showu otvorilo nove poslovne prilike, ali ističe da bira samo ono što mu stvarno odgovara. Otvoren je za nove televizijske projekte.

- Nikad ne reci nikad - dodaje Šime.

Savjet za buduće kandidate

Onima koji se dvoume o prijavi u reality savjetuje: 'Budi svoj, ne kalkuliraj previše i ne ulazi u to ako ne znaš zašto to želiš'.

U slobodno vrijeme vesele ga more, aktivnost i druženje s prijateljima.

- To je moj recept za pozitivnu energiju! - kaže Šime.

Foto: Privatni album

A kad je riječ o budućnosti, želi nastaviti raditi na sebi.

- Raditi ono što volim i uživati u svakom trenutku - zaključuje Šime Elez.