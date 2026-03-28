Šime Elez se iz idilične Toskane vratio u Split, a gdje je Maja?

Čini se da se Šime Elez (27) vratio u Hrvatsku. Još donedavno je prošlogodišnji Gospodin Savršeni uživao s Majom Šuput (46) u sunčanoj Toskani. Šetao je idiličnim uličicama i isprobavao talijanske specijalitete, a u subotu se javio iz vjetrovitog i hladnog Splita. Nije poznato je li se i Maja vratila jer je, za razliku od prethodnih dana, utihnula na društvenim mrežama.

Ovih je dana na Instagramu dijelila idilične kadrove, od jela do smještaja, pokazala je u čemu su sve uživali. Zanimljivo je da su se nedavno i sami dotaknuli svojih putovanja, koja mnogima djeluju potpuno spontano, ali ipak, kako kažu, zahtijevaju barem minimalan dogovor.

- Korak naprijed, dva nazad i onda opet tri naprijed, ali u suštini uvijek se dogovorimo i uvijek izađemo na zelenu granu, nađemo taj zajednički jezik i dok je tako dobro je - rekao je Elez za 'IN magazin', a Šuput dodala: 'Ako imaš malo vremena i ako imaš s kim, onda ni nije tako teško naći destinaciju ili način na koji ćemo provesti slobodno vrijeme!'.

Iako ih dijeli 19 godina razlike, čini se kako im to ne predstavlja nikakvu prepreku. Dapače, razlike nadoknađuju zajedničkim interesima i sličnim pogledom na život, a njihove 'rasprave' svode se na vrlo svakodnevne stvari.

- Što ćemo paliti na televiziji i koju ćemo sortu vina otvoriti - otkrio je Šime, a Maja dodala: 'I što ćemo jest, dosta je da'.