Šime razočarao djevojke: 'On je očito zaslužio to odbijanje ruža'

Jutro je bilo rezervirano za prepričavanje još jedne napete ceremonije ruža, a Mia osjeća olakšanje što je upravo ona dobila crnu ružu i odlučna je boriti se za svoje mjesto.

- Mislim da je ovo moja šansa da se pokažem onakvom kakva jesam i da kažem što stvarno osjećam i koji mi se dečko sviđa. Borit ću se i rukama i nogama da ostanem u kući - rekla je Mia, a Maja je objasnila zašto nije željela uzeti ružu.

Foto: rtl

- Od Šime želim istinu i ako je takva da se meni neće sviđati, to je u redu, možeš mi to reći - smatra Slovenka.

Barbara je odbila ružu jer misli da ima konkretan razlog i da bi pokazala nepoštovanje prema Milošu da je prihvatila Šiminu ružu.

- Ti si otišla na sljedeću razinu u svom odnosu s Milošem - složila se Ana s Barbarom.

- Nema smisla da se tu negdje uplećem i ovo mi je presigurno da bih to uništila zbog nečega možda mogućeg - objasnila je Barbara.

- Bilo je baš dosta odbijanja, Šime više nije znao bi li davao ruže ili ne, tri su odbile. Nije me to iznenadila jer je baš bila uzbuna zbog nekih izrečenih riječi, od Glorije možda nisam očekivala da će odbiti - kaže Vanja, a Laura zaključuje: "Očito je Šime nečim zaslužio to odbijanje ruža."

Foto: rtl

Ana je prepričavala djevojkama kako ju je Šime isprovocirao na cocktail partyju, da joj je rekao neke ružne komentare i da ju je jako razočarao…

- Mislim da sam ispravno napravila što sam odbila ružu jer ne želim da se netko tako odnosi prema meni. Ako mi Šime ne vjeruje da je ono što sam mu rekla bilo iz iskrenih namjera, onda je to njegov gubitak - rekla je Ana.

Foto: rtl

Tko će biti pozvan na grupni spoj - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.