Simfonija njihovih glasova se svidjela žiriju 'Supertalenta': 'Vi ste baš jedna mala senzacija'

U posljednjoj audicijskoj emisiji desete sezone Supertalenta nastupio je i zbor Sedmi glas iz Bedekovčine.

Foto: Nova TV

- Ja sam shvatila da djeca u osnovnoj školi mogu pjevati složena višeglasja, ako nađete prave učenike, talentiranu djecu. Za danas sam izabrala sam one koji su mi najpredaniji. Za ovaj nastup doslovce do jučer nismo znali tko će pjevati koji dio, ali ja se nadam da smo uspjele i da ćemo pokazati kvalitetu - rekla je Ivana Tomašković, voditeljica vokalne skupine Sedmi glas.

Nakon što su otjepvale 'Let it go', žiri je imao samo riječi hvale.



- Jako lijepo iskustvo za mene - komentirao je Davor.

Foto: Nova TV

- Ja ne pamtim kad smo imali zbor, ali vi ste stvarno jedna mala senzacija, radite i dalje jer ovo je ludilo - komentirala je Maja.

- Kako se vi međusobno slušate i vodite, pa solirate, bio je veliki gušt za slušati - rekao je Fabijan.

- Svaka čast na aranžmanu, jako ste bile ležerne, nije se vidjelo straha, ja vam najviše skidam kapu - zaključila je Martina, a djevojke su prošle dalje.