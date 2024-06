Simon Cowell okuplja boy band: 'Više od 14 godina nije bilo priče poput dečki iz One Directiona'

Autor i član žirija nekoliko američkih i britanskih talent showova, poput 'American Idol' i 'Britain's Got Talent', Simon Cowell udružio se s Box to Box Films.

Riječ je o producentskom timu koji stoji iza Netflixovog hita 'Formula 1: Drive to Survive', kako bi krenuli u 'lov na boy band'. Cowell će od sljedećeg mjeseca održavati audicije za nade širom Ujedinjenog Kraljevstva, a dani otvorenih vrata održavat će se u Newcastleu, Dublinu, Liverpoolu i Londonu.

Novi projekt je najavio i putem svog Instagram profila, i to kratkim videom u kojem govori:

- Dobro, prestanite 'skrolati'. Ovo je trenutak koji bi vam mogao promijeniti život - pokazujući na veliki billboard na kojem piše 'Trebam vas'.

U priopćenju za medije, Cowell je rekao:

- Svaka generacija zaslužuje boyband megazvijezdu i mislim da u više od 14 godina nije bilo niti jedne koja je imala uspjeha poput One Directiona. Industrija se uglavnom fokusira na solo izvođače – tako da je obično potreban netko izvana da sastavi grupu.

- Uvijek postoji visok stupanj rizika i stvarno nemam pojma što će se dogoditi. Mogli bismo otkriti nevjerojatnu skupinu; a možda i nećemo. Što ako se nitko ne pojavi na audicijama? To bi moglo biti neugodno. Ne postoji zajamčeni put do uspjeha, sve je moguće, ali to je ono što je za mene uzbudljivo i zato ovo radim - dodao je glazbeni mogul.