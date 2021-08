Bivša manekenka Simona Mijoković (37) živi mirnim životom ispunjenim vjerom u austrijskom gradu Linzu. Sa suprugom Stanislavom (55) ima sina Joshuu (4) te kćeri Amaliju (3) i Zvjezdanu (1), a zbog trudnoća nakupila je neželjene kile.

- Svaku trudnoću dobijem jako puno kilograma. Nakon rođenja Joshue istraživala sam neke dijete i otkrila limun dijetu. Svjedočim da sam uz tu dijetu, uz vježbanje od tri do četiri puta tjedno po pola sata, izgubila 20 kilograma i više - komentirala je Mijoković. S njima živi i kći Gabrijela (15) iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem (51).

- Moja Gabi mi je napravila vježbe, ona prati trenerice s YouTubea. Imam 10 vježbi koje treniram po četiri serije do 25 ponavljanja. Više je to kardio tipa skakanje kao da plešeš i uz to po 100 trbušnjaka, iskoraci i po 100 čučnjeva - rekla je Simona. Dodala je kako izbjegava slatkiše, grickalice i kruh.

- Znači jedem bijelo meso, ribu, povrće, juhe, kuhani krumpir, proteinske shakeove - otkrila je.

Bivša manekenka napomenula je i kako joj je Isus izliječio bolesti.

- Čir sam imala još u prošlosti dok sam s Antom bila, ali Isus je izliječio to i astmu. Bez pumpice nisam hodala, a sad je već godinama nisam ni vidjela, a kamoli koristila - komentirala je. Bivša starleta koja je vodila buran život sad je, kako kaže, prava domaćica. Iako je 2016. bila tražena vizažistica, za što je završila tečaj, zadnje tri godine taj je posao ne ispunjava srećom.