Bivša starleta Simona Mijoković (37), bivša Gotovac, prije desetak godina okrenula se vjeri i započela idiličan obiteljski život sa suprugom Stanislavom (55) u Austriji. Njeno okretanje vjeri pokrenuo je njezin bivši, Ante Gotovac (52) za kojeg kaže i dalje moli i u kontaktu su.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ante me je doveo na Tabor i moje malo srce uvijek će mu biti zahvalno na tome i uvijek molim za Antu, u kontaktu smo - rekla je Simona u intervjuu za In Magazin.

Simona je ispričala kako je sve što se o njoj govorilo bila istina, ali da se u novom životu odrekla takvog načina života i da si je oprostila.

- Tjelesno sam služila svijetu, tijelu, đavlu, služila sam grijesima ovog svijeta, živjela sam na dnu grijeha, ponoru zla i grijeha, ali moje je srce uvijek vapilo, uvijek sam željela novi život, tražila sam ga uvijek i u muškarcima i u društvu, izlascima, u svemu sam tražila taj novi život, nekoga tko će me spasiti. Želim nekog tko će me spasiti, a to je mogao biti samo naš Otac koji je poslao svojeg sina da me spasi - ispričala je.

Kako kaže, sad se žrtvuje za svoju obitelj.

- Danas zaista trudim biti brižna majka, a prije svega vrsna žena. Vrsna žena koja ima stav Božji, koja ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao samoga sebe. I da oprašta do kraja uvijek - zaključila je.

Simona je ispričala da joj je najteža borba bila sa samom sobom, ali da se više ne zamara time što drugi misle od njoj:

- Borila sam se, dugo sam se borila, bilo je tu napada ljudi i okoline. Ne dotiče me ništa što će netko reći za mene, što sam bila i što sam radila, jer moje srce samo o tome svjedoči. Kada su jednom napali svetog Augustina govoreći mu da je bio bludnik, on im je rekao: 'Istina je, bio sam to sve i bio sam još gori!' Tako i ja za sebe kažem: 'Bila sam sve to što pišete po portalima, svuda, ali bila sam još i gora!' Ali zamislite tu Božju veličinu, ljubav i dobrotu, koja je rekla: 'Simona, opraštam ti, idi i ne griješi više!' I to je moje malo srce zaista shvatilo, Otac nebeski mi je oprostio.

Danas svoje četvero djece odgaja u vjeri i uči pravim vrijednostima.

- Moj život radosno izgleda, ali uvijek tako svjedočim. Roditeljstvo, majčinstvo je jedna velika žrtva, sebe darujem, odricanje, ali najveći blagoslov. Nema većeg blagoslova od onoga kada vidim svoju dječicu, kada mi se raduju, kada ih odgajam, kada ih učim o vjeri, kada su oni kraj mene, kada sam ja i majka, i njihova domaćica, i kuharica, i čistačica. Sve u jednom sam, za njih, s njima i koračamo polako, iz dana u dan strpljivo - ispričala je.

Simona s mužem živi u Linzu, a san joj je ponovno se baviti make-upom i biti vizažistica, ali joj ne bi smetalo ni ponovno postati majka.