Simona Mijoković proslavila 38. rođendan uz emotivnu objavu: 'Unatoč lutanjima i grijesima'

Simona Mijoković proslavila je 38. rođendan, a sa obožavateljima je podijelila fotografiju na kojoj pozira u haljini s tortom u rukama.

Uz fotografiju, mnoge je raznježila i emotivnim statusom.

- Samo Isus može učiniti da sve procvjeta. Iako slaba, u Njemu jaka, On moj Bog nježno me čuva i brine za me, a moje malo srce daruje Mu najveću hvalu, slavu i klanjanje bez kraja, jer jedino On toga je dostojan. Hvala Ti Oče što si me prvi želio i stvorio, Hvala Ti Oče za moje roditelje, Hvala Ti Oče za život, Hvala Ti Oče na utrobi moje majke koja me nosila na njenim grudima na kojim sam počivala - započela je.

- Hvala Ti Oče na mome tati koji me, iako nisam znala, često uvijek štitio. Hvala Ti Oče što si poslao Svog Sina Isusa da me spasi, ozdravi, oslobodi i daruje sve novo. Hvala Ti Isuse moj za silnu Ljubav, radost i mir kojima prožimaš sve moje dubine i srce. Jer sve moje Tvoje je - nastavila je.

- Hvala Ti Isuse za Tvoju Majku Mariju koja me najnježnije opominje i nadahnjuje kakva da budem supruga i majka. Hvala Ti Bože na svetim sakramentima, Svetoj Pričesti i Svetoj Ispovjedi. Bez toga bila bih ništa. Sve bi bilo ništa, sve bi bilo isprazno i bez Radosti, istinskog mira kojeg samo Ti daruješ mi snage jer kad sam i slaba, jaka sam jer imam Tebe - nadodala je.

- Jedino ozdravljena, oslobođena i ispunjena Tobom mogu sve. Za Tebe, U Tebi, s Tobom. Hvala Ti Ljubljeni Isuse što unatoč mojih lutanjima i grijesima učinio si me majkom predivne djece, koja su uz Tebe moj Život - napisala je Simona.

- Hvala Ti za moju braću i sestru koji su moji osmjesi, hvala Ti za moju šogoricu i moje kume i najbliže i najbolje prijatelje. Svi su oni moji najveći biseri koje nježno čuvam u svom srcu. Hvala Ti na svemu što mi daruješ, svakom križu, svakoj radosti. Sve zahvalno nosim i s tobom znam da mogu sve, jer Ti si Onaj koji me jača. Ti si Onaj u kojemu je Izvor moj - iskreno je napisala.

- Neka ti svaki dan mog života bude Hvala. Blagoslovljene i dobrodošla mi 38. - zaključila je ona.

