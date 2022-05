Simona Mijoković doživjela je razočaranje od bliske osobe: 'Suze su mi krenule niz obraze'

Simona Mijoković (37) otkrila je svojim pratiteljima kako ju je jedna bliska osoba razočarala jer joj je uskratila pomoć koja joj je bila potrebna. Razočarenje je doživio i njezin suprug Stanislav. Sve se to odrazilo na Simonino zdravlje pa je odlučila otići kod doktorice, no prije zakazanog termina otišla je na misu. Tamo je srela 'svoju baku' koja joj je ponudila pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Tu bakicu poznajem evo šest godina od kad sam u Linzu. Došla mi je u posjet kad sam ležala s Amaliom u trudnoći u bolnici kad su me i neki bližnji zaboravili. Ona je uvijek tu. Neznatna, skromna, radosna, a tako djelima bogata! Uvijek ima kapu na glavi, a njena sjeda kosica lagano joj pada niz lice koje obasjava Božja Milost, Božja svetost! - započela je Simona na Facebooku.

Dodala je kako se sretnu svaki dan na misi, kada dođe kod Karmelićana.

- Inače je većinom na Latinskoj misi. Tamo me isto već prije znala pozvati i predivno je. Vidjela sam i pitala me: 'Wie geht?' (kako si). Rekla sam da se baš ne osjećam dobro i opet me pitala što je? Onda sam joj pokazala poruku što sam zapisala na njemačkom za doktoricu - napisala je Mijoković pa počela opisivati njihov susret.

- Kako je počela misa, htjela sam joj objasniti da ćemo pričati nakon mise, ali ona je pogledala u sat i rekla da će se brzo vratiti. Da ide do apoteke. U ruke mi je stavila svoje molitve isprintane na papiri i rekla vraćam se brzo! - napisala je Simona pa dodala kako joj je 'u srcu odmah došla riječ: Ta milosrđe mi je milo, a ne žrtva.'

- Za nekoliko minuta vraća se baka na misu, klekne kraj mene i stavi mi u dlanove sirup. Kaže ovo je dobro za imunitet! Meni je bilo neugodno, suze su krenule i hoću joj reci kako nemam novaca trenutno s sobom, i koliko košta, da će doći muž po mene i dati, a ona kaže ništa! Sve je uredu i pokaže mi s rukama na usta. Pokaže mi samo da želi da budem radosna - opisala je Mijoković pa nadodala:

- Baka koja mi nije baka po krvi, danas sam ju zagrlila i rasplakala joj se na ramenu kao da mi je rođena baka - zaključila je Simona.

Najčitaniji članci